Sandy e namorado, Pedro AndradeClayton Felizardo / Brazil News
Sorridentes, a cantora e o médico circularam pelo saguão com malas e, diante das câmeras, trocaram beijos. A cena chamou atenção justamente pelo perfil reservado dos dois, que costumam evitar aparições públicas juntos.
Sandy, de 43 anos, e Pedro Andrade, de 35, fizeram a primeira aparição pública como casal em maio de 2025, embora os rumores do relacionamento tenham começado ainda em 2024. Desde então, ambos mantêm distância das redes sociais quando o assunto é vida pessoal e raramente surgem lado a lado em eventos ou locais públicos.
Antes do atual relacionamento, Sandy foi casada por 15 anos com o músico Lucas Lima, com quem teve seu único filho, Theo.
