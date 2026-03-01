Sandy e namorado, Pedro AndradeClayton Felizardo / Brazil News

Rio - Discretos, Sandy e o namorado, Pedro Andrade, protagonizaram uma rara demonstração pública de carinho na noite deste sábado (28). O casal foi flagrado por paparazzi no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, logo após retornar de uma viagem pela Europa.
Sorridentes, a cantora e o médico circularam pelo saguão com malas e, diante das câmeras, trocaram beijos. A cena chamou atenção justamente pelo perfil reservado dos dois, que costumam evitar aparições públicas juntos.

Sandy, de 43 anos, e Pedro Andrade, de 35, fizeram a primeira aparição pública como casal em maio de 2025, embora os rumores do relacionamento tenham começado ainda em 2024. Desde então, ambos mantêm distância das redes sociais quando o assunto é vida pessoal e raramente surgem lado a lado em eventos ou locais públicos.

Antes do atual relacionamento, Sandy foi casada por 15 anos com o músico Lucas Lima, com quem teve seu único filho, Theo.