O ator também citou viagens e referências afetivas do casal. “De quando você me apresentou a música ‘Quem me dera ser amor’ quando estávamos em São Paulo. E essa frase que você dizia ‘sim’, mas sem parecer malícia, só com a pergunta até lá, o dia do padre, uma praia só pra gente, entre dois oceanos, o Atlântico e o Índico e o mundo. Viraram gente”, continuou.
Nicolas encerrou a carta com uma declaração direta. “Te amo com todo o significado dessa frase. Que não se explica, mas se sente. Sempre.” Sabrina compartilhou o presente nas redes sociais e respondeu: “Te amo”.
O casal assumiu publicamente o relacionamento durante o Carnaval de 2024. Meses depois, ficaram noivos e oficializaram a união em uma cerimônia em Porto Feliz, no interior de São Paulo.
