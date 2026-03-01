Nicolas Prattes comemora dois anos com Sabrina Sato com rosas e carta de amor - Reprodução / Instagram

Publicado 01/03/2026 10:04

Rio - Nicolas Prattes celebrou dois anos de relacionamento com Sabrina Sato neste sábado (28) com uma surpresa romântica. O ator entregou à apresentadora um buquê de rosas acompanhado de uma carta de amor.

Na mensagem, Nicolas relembrou momentos marcantes do início da relação. “Meu amor, 2 anos de nós 2, mais felizes ainda na minha vida. Lembro de quando eu topei, assim que entrei no apartamento. Do seu ‘oi’, do sorriso que abriu aquele mundo. E de ouvir falar meu nome”, escreveu.



O ator também citou viagens e referências afetivas do casal. “De quando você me apresentou a música ‘Quem me dera ser amor’ quando estávamos em São Paulo. E essa frase que você dizia ‘sim’, mas sem parecer malícia, só com a pergunta até lá, o dia do padre, uma praia só pra gente, entre dois oceanos, o Atlântico e o Índico e o mundo. Viraram gente”, continuou.



Nicolas encerrou a carta com uma declaração direta. “Te amo com todo o significado dessa frase. Que não se explica, mas se sente. Sempre.” Sabrina compartilhou o presente nas redes sociais e respondeu: “Te amo”.



O casal assumiu publicamente o relacionamento durante o Carnaval de 2024. Meses depois, ficaram noivos e oficializaram a união em uma cerimônia em Porto Feliz, no interior de São Paulo.