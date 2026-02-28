Último trabalho de Dennis Carvalho foi Encontro das vilãs nos 60 anos de GloboReprodução / Globo

Rio - O último trabalho de Dennis Carvalho na televisão marcou um encontro simbólico com a própria história da teledramaturgia brasileira. O diretor assinou o quadro “Encontro das vilãs”, exibido no show comemorativo pelos 60 anos da TV Globo, que reuniu algumas das antagonistas mais icônicas das novelas da emissora.
Último trabalho de Dennis Carvalho foi 'Encontro das vilãs' nos 60 anos de Globo - Reprodução / Globo
Dennis Carvalho no tributo em sua homenagem, lançado em 2025 - Reprodução / Globo

Gravado especialmente para a celebração, o número colocou frente a frente personagens que atravessaram gerações, vividas por Adriana Esteves, Flávia Alessandra, Joana Fomm, Gloria Pires, Letícia Colin, Lilia Cabral, Renata Sorrah e Susana Vieira. Sob direção de Dennis, o quadro apostou na memória afetiva do público e na força desses papéis femininos que se tornaram referência na dramaturgia nacional.

O especial dos 60 anos acabou se consolidando como a despedida de Dennis Carvalho da TV. Ele havia encerrado o contrato fixo com a Globo em 2022, após décadas de colaboração como ator e diretor em novelas, séries e projetos especiais.

Em 2023, Dennis integrou a primeira leva de homenageados da Calçada da Fama da emissora, inaugurada nos Estúdios Globo, ao lado de nomes como Nathália Timberg, Laura Cardoso, Renato Aragão, Tony Ramos e Rosamaria Murtinho. Na ocasião, não compareceu ao evento por causa de questões de saúde.

A morte de Dennis Carvalho foi confirmada neste sábado (28) pelo Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde ele estava internado. A pedido da família, não foram divulgadas informações adicionais sobre a causa.