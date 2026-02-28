Último trabalho de Dennis Carvalho foi Encontro das vilãs nos 60 anos de GloboReprodução / Globo
Gravado especialmente para a celebração, o número colocou frente a frente personagens que atravessaram gerações, vividas por Adriana Esteves, Flávia Alessandra, Joana Fomm, Gloria Pires, Letícia Colin, Lilia Cabral, Renata Sorrah e Susana Vieira. Sob direção de Dennis, o quadro apostou na memória afetiva do público e na força desses papéis femininos que se tornaram referência na dramaturgia nacional.
O especial dos 60 anos acabou se consolidando como a despedida de Dennis Carvalho da TV. Ele havia encerrado o contrato fixo com a Globo em 2022, após décadas de colaboração como ator e diretor em novelas, séries e projetos especiais.
Em 2023, Dennis integrou a primeira leva de homenageados da Calçada da Fama da emissora, inaugurada nos Estúdios Globo, ao lado de nomes como Nathália Timberg, Laura Cardoso, Renato Aragão, Tony Ramos e Rosamaria Murtinho. Na ocasião, não compareceu ao evento por causa de questões de saúde.
A morte de Dennis Carvalho foi confirmada neste sábado (28) pelo Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde ele estava internado. A pedido da família, não foram divulgadas informações adicionais sobre a causa.
