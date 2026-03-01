Diogo Nogueira - Priscila Prade / Divulgação

Publicado 01/03/2026 05:00

Rio - Depois de uma agenda intensa de shows no carnaval, Diogo Nogueira estreia a turnê "Infinito Samba", em celebração aos 20 anos de carreira, no Vivo Rio, na Zona Sul, neste domingo (1°). No palco, o cantor estará acompanhado por sua banda e uma grande orquestra. Ele, ainda, dividirá os vocais com Alcione e um convidado surpresa em um momento do espetáculo. Em entrevista ao MEIA HORA, o artista fala sobre o momento atual da trajetória profissional, adianta detalhes do repertório da apresentação e celebra o programa "Diogo Na Cozinha", do GNT. Confira!

- Diogo, logo após a agenda cheia de carnaval, você estreia a turnê "Infinito Samba" no Rio, neste domingo. Conseguiu descansar um pouco pelo menos?

A agenda está intensa, entre shows, reuniões e ensaios sobra pouco tempo para descansar, mas eu estou com a energia lá no alto e muito feliz de estrear a turnê 'Infinito Samba' este domingo, no Vivo Rio.



- O que as pessoas podem esperar desse novo show? Além de celebrar sua nova turnê, seus 20 anos de carreira, os cariocas ainda poderão comemorar mais um ano da cidade maravilhosa. É praticamente uma comemoração tripla.



O Infinito Samba é mais que um show de repertório, é também um espetáculo que traz meus 20 anos de carreira por meio de elementos visuais, musicais, cenográficos. Estarei acompanhado da minha banda e de uma orquestra, ao todo somando 34 músicos no palco. Vamos comemorar o aniversário do Rio de Janeiro com a participação especial de Alcione, uma das maiores cantoras do Brasil. Será emocionante e lindo.



- Vi que você vai receber a Alcione no palco. Sua relação de amizade com a Alcione é antiga. Tem algum motivo especial para ela fazer parte dessa estreia?



Convivo com a Alcione desde pequeno e ela foi a primeira artista consagrada, quando eu já cantava profissionalmente, a me chamar para o palco para uma participação especial. Temos uma relação de muito respeito e admiração. Vai ser uma linda homenagem a ela, um dos maiores nomes da música brasileira. E para mim é uma honra e um privilégio dividir o palco com ela!



- Vai ter um convidado surpresa nessa apresentação também. Alguma dica pra gente tentar descobrir quem vai ser?



Vocês terão que ir lá conferir! Espero todos lá para uma noite todinha nossa.



- Você tem inúmeros sucessos na carreira. Como foi feita a seleção do repertório do show?



Eu e minha equipe, ao lado de Rafael Dragaud, diretor artístico da turnê, fizemos uma seleção muito cuidadosa a partir de conversas para contemplar os meus 20 anos de carreira, trazendo meus sucessos, homenagens a grandes mestres da música brasileira, a roda de samba, a gafieira, entre outras surpresas. Vocês não vão perder né?

- O cenário parece que também vai ser um espetáculo à parte, não é isso?



Um dos destaques do "Infinito Samba" é a proposta visual: cenário, luz e figurino que se integram em uma experiência de impacto.



- Você comemora duas décadas de carreira. Qual balanço você faz dessa sua trajetória profissional, Diogo? Faria algo diferente?



Eu tenho orgulho da minha carreira, 20 anos de dedicação, construção e muito trabalho. Esses 20 anos me trouxeram experiencia e amadurecimento profissional e pessoal.



- Além de cantor, você está se saindo muito bem como apresentador e comanda mais uma temporada do 'Diogo na Cozinha', no GNT. Esse programa é gostoso de fazer assim como é gostoso de assistir?



É um programa leve e divertido assim como são as reuniões em minha casa. Adoro juntar amigos e familiares, no meu tempo livre, para comer uma comidinha que eu preparo, conversar, dar risada... E o 'Diogo Na Cozinha' captura essa essência ao lado de convidados que eu tanto gosto e admiro.