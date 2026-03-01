Paolla Oliveira, Viviane Araujo, Gilberto Gil e mais famosos se reúnem em feijoadaReprodução / Instagram

Rio - Na tarde de sábado (28), grandes nomes se reuniram em uma tradicional feijoada organizada por Miguel Pinto Guimarães, no Rio de Janeiro. A confraternização reuniu artistas, sambistas e personalidades diretamente ligadas à festa popular.
Entre os convidados estiveram Paolla Oliveira, Viviane Araujo, Gilberto Gil, Carolina Dieckmmann, Fátima Bernardes, Regina Casé, Mariana Gross, Michel Teló e Cissa Guimarães.

O encontro também contou com figuras históricas do samba e do Carnaval carioca, como Mestre Ciça, Selminha Sorriso e Quitéria Chagas. No time de carnavalescos, marcaram presença Tarcísio Zanon, Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Conhecido por sua atuação como compositor de sambas-enredo e por manter laços próximos com o universo das escolas de samba, Miguel abriu sua casa para um encontro marcado por música, conversa e reverência ao Carnaval.