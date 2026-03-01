MarquitoReprodução / Internet
Após cirurgia na coluna, Marquito é extubado e segue em estado grave
Humorista do SBT sofreu um acidente de moto em São Paulo
Virginia Fonseca revela resultado de cirurgias plásticas da mãe e comemora: 'Corpinho de jovem'
Margareth Serrão de 60 anos passou por procedimentos nos seios, abdômen e glúteos
Sandy troca beijo com Pedro Andrade ao desembarcar em aeroporto
Casal fez rara demonstração pública na noite deste sábado (28)
Gilberto Gil, Paolla Oliveira e Viviane Araujo marcam presença em feijoada com famosos
Confraternização aconteceu no Rio neste sábado (28)
Com rosas e carta romântica, Nicolas Prattes comemora dois anos ao lado de Sabrina Sato
Casal assumiu publicamente o relacionamento durante o Carnaval de 2024
Diogo Nogueira estreia turnê comemorativa no Rio: 'Será emocionante e lindo'
Cantor receberá Alcione e um convidado surpresa no palco do Vivo Rio, neste domingo (1°)
