Marquito - Reprodução / Internet

MarquitoReprodução / Internet

Publicado 01/03/2026 15:26

Rio - O humorista Marquito foi extubado mas permanece internado em estado grave no Hospital Nipo-Brasileiro, em São Paulo. A informação consta em boletim médico divulgado neste domingo (1º).

De acordo com o hospital, Marquito respira de forma espontânea e precisa de fisioterapia respiratória, além do início da reabilitação motora, conforme a resposta clínica. Apesar da retirada do tubo, o quadro inspira cuidados e exige acompanhamento intensivo.

“O Hospital Nipo-Brasileiro informa que o paciente Marco Antonio Gil Ricciardelli encontra-se neste domingo (01/03/2026) extubado, em ventilação espontânea, com necessidade de fisioterapia respiratória e início de reabilitação motora, de acordo com a tolerância clínica. O estado geral permanece grave, com necessidade de cuidados intensivos e reavaliações seriadas. Novas atualizações poderão ser divulgadas conforme evolução e critérios assistenciais e institucionais.”

O humorista sofreu um grave acidente de moto na última quarta-feira (25), na Zona Norte da capital paulista, após passar mal enquanto pilotava. Na sexta-feira (27), ele passou por uma cirurgia delicada na coluna, que durou cerca de quatro horas.

Marquito ganhou projeção nacional ao integrar atrações comandadas pelo tio, o apresentador Raul Gil, que o levou para a televisão. O humorista ficou conhecido pelo personagem Robogildo, do quadro “O Que É o Que É”, e construiu carreira no SBT, com participações frequentes em programas de auditório, incluindo os comandados por Ratinho.