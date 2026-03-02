Diogo Nogueira durante show no RioRoberto Filho / Brazil News

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Diogo Nogueira estreou a turnê "Infinito Samba", no Vivo Rio, na noite deste domingo (1º), e homenageou a ex-namorada, Paolla Oliveira. No palco, o cantor disse que o "amor não acaba, se transforma" e exaltou a atriz. Os dois colocaram um ponto final na relação em dezembro de 2025 após cinco anos. 
fotogaleria
Diogo Nogueira durante show no Rio - Roberto Filho / Brazil News
Diogo Nogueira durante show no Rio - Roberto Filho / Brazil News
Diogo Nogueira durante show no Rio - Roberto Filho / Brazil News
Diogo Nogueira durante show no Rio - Roberto Filho / Brazil News
Diogo Nogueira durante show no Rio - Roberto Filho / Brazil News
"Escrevi essa canção quando estava começando uma grande história de amor na minha vida. Eu não poderia deixar de fazer esse show sem homenagear essa grande mulher, que é a Paolla Oliveira", afirmou o artista, que em seguida entoou a canção "Flor de Caña", que fez para Paolla, enquanto imagens dos dois juntos apareciam no telão. 
Alcione foi uma das atrações do espetáculo e dividiu os vocais com o cantor na música "Sufoco". Filho de Diogo, Davi Nogueira também fez uma participação no show. Os dois emocionaram o público ao cantarem "Além do Espelho", de João Nogueira, pai de Diogo.
Canções como "Clareou", "Olha", "Tô Fazendo a Minha Parte" e "Pé na Areia" fizeram parte do setlist. 
 
 