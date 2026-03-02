João Lucas - Reprodução de vídeo

Publicado 02/03/2026 09:32 | Atualizado 02/03/2026 10:08

Rio - Marido de Sasha Meneghel, João Lucas usou o Instagram, neste domingo (1º), para falar sobre os comentários ofensivos que recebe em suas redes sociais e aproveitou para fazer uma reflexão sobre o assunto. Em um longo vídeo, o cantor citou casos de feminicídio, abordou a "masculinidade tóxica" e a falta de admiração ao feminino.

"Para homens inseguros, o feminino deixa de ser uma admiração e passa a ser uma ameaça, porque comentários como esses: 'menine', 'esse daí morde a fronha' ou 'é uma questão de tempo para ele sair do armário' estão diretamente associados ao fato do Brasil registrar quatro mulheres assassinadas por dia no ano de 2025. 3,7 milhões de mulheres sofrem violência doméstica por questão de gênero dentro de casa", iniciou o artista.

"Eu sou um homem cis, hétero, casado com a mesma mulher há cinco anos, e recebo diariamente esse tipo de comentário de associações de características femininas na tentativa de me ofender, me atacar. A grande questão é que isso não se limita à internet, reflete diretamente na estrutura de como nós nos comportamos como sociedade e isso me levantou muitas questões", continuou.

João acredita que essa "masculinidade tóxica" vem desde a criação. "É muito comum a gente crescer, principalmente nós, homens, ouvindo: 'está chorando igual a uma menininha', 'segura que nem homem', 'anda que nem homem'. A gente cresce ouvindo e aprendendo a demonizar tudo que é tido como feminino, a rejeitar todas as características femininas. Porque na maioria das vezes elas são associadas com sensibilidade demais, fraqueza, descontrole".

O artista também lamentou: "Essa rejeição do feminino se transforma geralmente em coisas muito ruins como a violência, o silêncio, a dominação, o isolamento. E isso gera uma sociedade que tem a sua masculinidade doente. A realidade é que é impossível a gente educar uma sociedade emocionalmente saudável enquanto a gente tem como base da identidade masculina, a rejeição do feminino...".

"A impressão que eu tenho é que a gente viveu muitos ciclos como sociedade e nem sempre o feminino foi associado a algo ruim. A maioria dos ataques que eu recebo em relação a isso, eles estão direcionados a minha arte e principalmente nas minhas escolhas de vestimenta.... Só que nem sempre era assim. Se você parar pra ver, os jogadores de futebol usavam micro shorts, a maioria dos cantores podia ousar nas cores, nos brilhos, tinham seus cabelos longos. E isso era tido como uma admiração. Flertar com o feminino era algo positivo. Porque que isso deixou de ser?", acrescentou.



Por fim, João destacou: "Não vejo nenhuma solução a não ser nós homens ou nós como sociedade de modo geral passarmos a conversar mais sobre isso. Implementar isso na educação dos nossos filhos, nas escolas, nas rodas de conversas, nas mesas, nas nossas amizades, reforçar que a vulnerabilidade do homem ela não é fraqueza, ela é força...".

Apoio dos famosos

A publicação rendeu elogios ao conteúdo. "'Meninos não são criados para serem homens, meninos são criados só para não serem meninas'. É isso. Muito bom e necessário. Parabéns, J", comentou Bruna Marquezine. "Conversa muito necessária!", disse Talitha Morete. "Muito bom João", afirmou Rafa Brites. "Que papo importante! Continue falando", pediu Juliane Massaoka. "Ah, vocês são demais! Sou fã", falou Giovanna Antonelli. "Te amo", reafiu Sasha.

