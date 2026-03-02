Mãe de Virginia ganha buquê de Zé Felipe após passar por cirurgias plásticas - Reprodução de vídeo / Instagram

Publicado 02/03/2026 08:59

Rio - Mãe de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, de 60 anos, ganhou buquê de flores e cartinha do ex-genro, Zé Felipe, após passar por cirurgias plásticas. Através dos stories do Instagram, neste domingo (1º), ela compartilhou registros de quando recebeu o presente no hospital.

"Gente, olha só o que chegou para mim no hospital agora. Que flores mais lindas. O buquê deve pesar uns 50 kg", brincou Margareth, que em seguida leu o bilhete escrito pelo cantor, com direito a apelidos. "Feliz por você, Margara. Que Deus te abençoe sempre. Te amo. Zé Gueroba".



A mãe da influenciadora digital agradeceu o carinho. "Muito obrigada pelo carinho e amor que tem por mim, Zé Felipe". Virginia e o cantor anunciaram o término do casamento em maio do ano passado, após 5 anos juntos. O ex-casal é pai de Maria Alice, de 3, Maria Flor, 2, e José Leonardo, de 1.

Recentemente, Margareth realizou abdominoplastia e mamoplastia de aumento com prótese de silicone. "Estou muito satisfeita mesmo. [...] Estou me sentindo 20 anos mais nova", celebrou ela, na mesma rede social, em stories anteriores.