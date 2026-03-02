Thati Lopes e George Sauma - Reprodução do Instagram

Rio - Discretos em relação à vida pessoal, Thati Lopes e George Sauma promoveram um chá de bebê para a primeira filha e compartilharam registros do momento em uma publicação feita no Instagram, neste domingo (1º). Familiares e amigos do casal, que estão à espera de Elisa, participaram da celebração.

"Foi tudo lindo, mágico, como o nosso momento merece. Amamos. Vem Elisa", escreveu Thati na legenda. Vários famosos comentaram a publicação. "Lindezas", disse Marcos Veras. "Que alegria ver esse momento George e Thati!!! Venha Elisa", afirmou Drica Moraes. "Amo vocês!!! Elisa vem pra ser muito amada e feliz", destacou Heloisa Périssé. "Que lindo! Vem Elisa", disparou Evelyn Castro.

Em um momento do chá de bebê, George aproveitou para se declarar para Thati. "Você é a minha pessoa. Eu tenho muito orgulho de ser sua pessoa. Para mim é uma benção incrível ter você na minha vida. Estou muito feliz da gente estar junto nessa nova aventura. E que vai ser de muito amor, paciência e alegria", afirmou o ator.







