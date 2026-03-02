Thati Lopes e George SaumaReprodução do Instagram
Gabi Martins surge de vestido decotado e brinda fase solteira
Cantora terminou recentemente o relacionamento de seis meses com Matheus Fidelis, o Fidelis Falante
Famosos prestigiam estreia de musical 'Diana – A Princesa do Povo'
Rosamaria Murtinho faz rara aparição em noite que reuniu elenco e convidados no Teatro Multiplan, na Barra
Sheron Menezzes compartilha fotos em praia e lamenta fim das férias
Atriz publicou um álbum ao lado do marido, Saulo Bernard, registrando dias de sol e romance
Elenco de 'Três Graças' revive dança de 'Vale Tudo' e agita as redes
Vinicius Teixeira, Luiza Rosa e Lucas Righi repetem coreografia que viralizou nos bastidores da novela das 9
No hospital, Ivete Sangalo revela que quebrou dois ossos do rosto e precisou de cirurgia
Cantora sofreu acidente doméstico na quarta-feira (25)
Andressa Urach presenteia marido com joia feita com sangue menstrual
Modelo diz que item simboliza fertilidade e início de ciclo com o empresário Flavio Giglioli, o FBoss