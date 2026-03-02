Ana Hickmann comemora 45 anos com festa intimista - Divulgação / André Loretti

Ana Hickmann comemora 45 anos com festa intimistaDivulgação / André Loretti

Publicado 02/03/2026 11:32

Rio - Ana Hickmann completou 45 anos neste domingo (1º) e comemorou o aniversário com uma festa intimista organizada pelo marido, Edu Guedes, de 51, e pela enteada, Maria, de 17. Através do Instagram, a apresentadora publicou registros do jantar ao lado de familiares e amigos.

"Eu não poderia comemorar meus 45 de forma melhor!!! Edu e Maria, muito obrigada por prepararem tudo com tanto amor e carinho. Vocês capricharam em todos os detalhes e deixaram tudo a minha cara. Um verdadeiro jardim florido, a mesa mais linda da vida!!! Ter a família e os amigos juntos comigo nesse dia deixou tudo ainda mais especial", legendou Ana.

Nos stories, ela mostrou detalhes da comemoração. "Estou emocionadíssima com a minha mesa de bolo. Ficou um verdadeiro jardim", falou a modelo. A festinha contou com muitas flores em tons de rosa, lilás e branco, além de vários doces.

O momento especial teve direito ao clássico "Parabéns para Você", em que Ana assoprou as velinhas ao lado do marido, da enteada, e do filho, Alezinho, 11. O menino é fruto do casamento anterior da apresentadora com Alexandre Correa. Já a adolescente nasceu da antiga união do chef de cozinha com Daniela Zurita.

Na mesma rede social, a aniversariante recebeu declaração do apresentador. "Parabéns, muitas felicidades. Que todos seus sonhos possam se realizar. Há dois anos você 'recomeçou' sua vida e com muito esforço e dedicação vem vencendo todas as dificuldades. Me mostra todos os dias como nunca desistir! Obrigado por compartilhar todos os momentos comigo e com a Maria. Te amo". O casal iniciou relacionamento no início de 2024 e oficializou a união em maio do ano seguinte.

Em novembro de 2023, Ana viveu um término conturbado com Alexandre, incluindo acusação de violência doméstica. Em julho do ano passado, o empresário foi condenado a 1 ano de prisão em regime aberto por lesão corporal contra a ex-companheira.

'Minha melhor fase'

Mais cedo do mesmo dia, Ana refletiu sobre a nova fase, ao relembrar o início da trajetória e os desafios. "Hoje eu acordei com o coração cheio. 45 anos… e quando eu olho pra trás, lembro daquela menina que saiu de Santa Cruz do Sul com sonhos enormes e nenhuma ideia de até onde a vida poderia me levar. Eu não imaginava viver tudo o que vivi. Não imaginava conquistar tanto. E, principalmente, não imaginava o quanto seria desafiada no caminho", iniciou ela.

"Os últimos anos foram de muitas tribulações. Altos e baixos. Sorrisos e lágrimas. Momentos em que precisei ser mais forte do que pensava que era. Mas hoje eu entendo: cada fase difícil me construiu. Cada queda me ensinou. Cada recomeço me fortaleceu", continuou a apresentadora do "Hoje em Dia", da Record.



"Chego aos 45 mais consciente, mais segura, mais dona de mim. Na minha melhor fase. Feliz de verdade. Feliz pelas escolhas, pelos aprendizados, pelas pessoas que permanecem ao meu lado e pela mulher que me tornei. Se eu pudesse dizer algo para aquela menina do interior, seria: continua. Vai valer a pena!!! Que venham novos sonhos, novas conquistas e ainda mais luz nesse caminho. Obrigada por estarem comigo", concluiu Hickmann.