Nicole Bahls batiza novo peru de Juliano Floss - Reprodução de vídeo

Nicole Bahls batiza novo peru de Juliano FlossReprodução de vídeo

Publicado 02/03/2026 11:47

Rio - Nicole Bahls apresentou aos seguidores, neste domingo (1°), o novo bichinho de sua fazenda: um peru. A influenciadora digital, que costuma homenagear famosos ao batizar os animais, deu o nome de Juliano Floss, confinado no "BBB 26", para a ave e explicou o motivo.

"Eu escutei as sugestões de vocês! E, como meu peru novo é bonzinho, inteligente… ele vai se chamar

Juliano Floss", escreveu ela no X, antigo Twitter.

Eu escutei as sugestões de vocês! E, como meu peru novo é bonzinho, inteligente… ele vai se chamar @julianofloss. pic.twitter.com/H7PbwvpoOF — Nicole Bahls (@nicolebahls) March 1, 2026

No vídeo, Nicole aparece chamando o peru de Juliano Flores, mas logo se corrigiu. "Eu chamando ele de Juliano Flores, mas é Juliano Floss. Tenho acompanhado o Juliano no 'BBB26', é tão fofo que falei: tenho que ter Juliano em casa, já tenho a Marina Sena".

Eu chamando ele de Juliano Flores, mas é Juliano Floss. Tenho acompanhado @julianofloss no #BBB26, é tão fofo que falei: tenho que ter Juliano em casa, já tenho Marina Sena. pic.twitter.com/1pQYAI4BQe — Nicole Bahls (@nicolebahls) March 1, 2026

Os internautas, claro, reagiram. "Que fofo e ele vai gostar da homenagem", afirmou um usuário da rede social. "Ele vai amar isso quando sair do 'BBB'", destacou outro, aos risos. "Ter um animal com o seu nome na fazenda da Nicole Bahls é meio que a versão BR da calçada da fama", apontou uma terceira pessoa.