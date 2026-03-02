Rio - Nicole Bahls apresentou aos seguidores, neste domingo (1°), o novo bichinho de sua fazenda: um peru. A influenciadora digital, que costuma homenagear famosos ao batizar os animais, deu o nome de Juliano Floss, confinado no "BBB 26", para a ave e explicou o motivo.
"Eu escutei as sugestões de vocês! E, como meu peru novo é bonzinho, inteligente… ele vai se chamar Juliano Floss", escreveu ela no X, antigo Twitter.
No vídeo, Nicole aparece chamando o peru de Juliano Flores, mas logo se corrigiu. "Eu chamando ele de Juliano Flores, mas é Juliano Floss. Tenho acompanhado o Juliano no 'BBB26', é tão fofo que falei: tenho que ter Juliano em casa, já tenho a Marina Sena".
Os internautas, claro, reagiram. "Que fofo e ele vai gostar da homenagem", afirmou um usuário da rede social. "Ele vai amar isso quando sair do 'BBB'", destacou outro, aos risos. "Ter um animal com o seu nome na fazenda da Nicole Bahls é meio que a versão BR da calçada da fama", apontou uma terceira pessoa.