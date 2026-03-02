Anitta aparece criança em capa de novo single - Divulgação

Publicado 02/03/2026 12:20

Rio - Anitta divulgou a capa do novo single "Pinterest", que chega às plataformas musicais nesta quinta-feira (5), e será apresentada por ela no projeto acústico "A Colors x Studios", conhecido por receber artistas do mundo todo para performances musicais intimistas.

Na imagem, a Poderosa aparece ainda criança. "A capa de 'Pinterest' relembra o meu look para o Desfile da Primavera no qual eu competi quando tinha 10 anos. Minha mãe fez essa roupa pra mim, com copinhos de café", explica Anitta. "Nessa música eu revelo um lado mais vulnerável, mais Larissa, sabe? Daí o resgate que fizemos com a foto de capa", acrescenta.



Inspirado pelas sonoridades 100% brasileiras do samba e da MPB, a música deve fazer parte do próximo álbum da artista, intitulado "Equilibrium", sem data de lançamento confirmada. A cantora apresentou a canção pela primeira vez durante os "Ensaios da Anitta".