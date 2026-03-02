Charles Leclerc se casa no civil com Alexandra Saint Mleux em Mônaco - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2026 15:40

Rio - O piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc e a modelo e influenciadora Alexandra Saint Mleux confirmaram, pelas redes sociais, que se casaram no civil. A cerimônia ocorreu no último sábado (28), em Mônaco.

fotogaleria

Na tarde desta segunda-feira (2), o casal oficializou a união ao compartilhar registros do momento. As alianças foram trocadas uma semana antes do início da nova temporada da Fórmula 1. As fotos indicam uma celebração intimista, restrita a familiares e amigos próximos.



A festa de casamento, no entanto, ficou marcada para 2027. Em uma das publicações, Alexandra escreveu: “Mal posso esperar para casar com você novamente no ano que vem”.



Após a cerimônia, Leclerc dirigiu o carro Ferrari 250 Testa Rossa vintage de 1957 pelas ruas de Mônaco com a Sra. Leclerc ao seu lado. O veículo chamativo é avaliado em US$ 11 milhões, cerca de R$ 57 milhões.



“Um dia que jamais esqueceremos. A primeira parte já foi feita e a segunda parte será no ano que vem com todos os nossos entes queridos”, disse ele ao mostrar as fotos do grande dia. E ela completou: “Sonho. Mal posso esperar para me casar com você de novo no ano que vem“, afirmou.



O pedido de casamento aconteceu em novembro do ano passado. Na ocasião, o piloto da Ferrari surpreendeu Alexandra com um cenário romântico, com pétalas de rosas formando um coração e um anel de diamantes. O convite veio de forma inusitada, gravado no pingente da coleira de Leo. “Quer se casar comigo?”, dizia a mensagem.