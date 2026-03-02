MC Cabelinho e Carol Macharethe - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2026 13:51 | Atualizado 02/03/2026 13:54

Rio - MC Cabelinho e Carol Macharethe voltaram a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar momentos de intimidade e carinho. Assumidos desde o Carnaval, o cantor e a musa da Unidos do Viradouro surgem em vídeos e fotos trocando beijos e carícias.