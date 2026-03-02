MC Cabelinho e Carol MacharetheReprodução / Instagram

Rio - MC Cabelinho e Carol Macharethe voltaram a chamar atenção nas redes sociais ao compartilhar momentos de intimidade e carinho. Assumidos desde o Carnaval, o cantor e a musa da Unidos do Viradouro surgem em vídeos e fotos trocando beijos e carícias.
Em um dos registros publicados por Carol, o artista aparece distribuindo beijos pelo rosto e pelo colo da namorada.

O romance ganhou força ainda no período de pré-Carnaval, quando MC Cabelinho e Carol Macharethe passaram a ser vistos juntos durante ensaios técnicos. Desde então, a proximidade deixou de ser apenas um rumor e passou a ocupar espaço nas redes sociais, com postagens frequentes e declarações públicas.