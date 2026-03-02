Julio Rocha se emociona ao ver ultrassom do quarto filho e brinca com semelhança: 'Parece uma selfie' - Divulgação

Julio Rocha se emociona ao ver ultrassom do quarto filho e brinca com semelhança: 'Parece uma selfie'Divulgação

Publicado 02/03/2026 16:54 | Atualizado 02/03/2026 16:56

Rio - No ar em Três Graças, Julio Rocha encantou os seguidores ao compartilhar o ultrassom do quarto filho, fruto do casamento com Karoline Kleine, que está na 15ª semana de gestação. No registro publicado no último domingo (1º), o ator mostrou a reação da esposa ao ver a imagem do bebê pela primeira vez. “Meu Deus”, disse Karoline, emocionada.

Julio Rocha se emociona ao ver ultrassom do quarto filho e brinca com semelhança: 'Parece uma selfie' Divulgação



O casal decidiu que só vai descobrir o sexo da criança no momento indicado pela médica. “O combinado era simples: na hora certa, a médica avisa… e a gente olha pro lado. Disciplina olímpica”, brincou Julio nas redes sociais. A estratégia, no entanto, quase foi colocada à prova com a nova imagem do exame.



Segundo o ator, o susto da mulher não teve relação com a curiosidade sobre o sexo do bebê, mas com a semelhança do caçula com ele. “Quando apareceu assim, de frente, eu entendi na hora. Não porque dava para saber o sexo, a médica ‘cortou’ na imagem. Mas porque era a minha cara. Isso não é ultrassom, é selfie intrauterina”, escreveu, em tom bem-humorado.



Pai de José, de 7 anos, Eduardo, de 5, e Sarah, de 2, Julio também falou sobre como a nova gestação já impacta a rotina da família. Ele destacou que, com 15 semanas, o bebê já boceja, tem digitais formadas, reage a estímulos externos e se movimenta com coordenação.



“Quarto filho. E cada vez que eu acho que já entendi o que é ser pai, a vida me mostra que ainda estou começando. Filhos não vêm só para parecer com a gente. Vêm para expandir, amadurecer e transformar quem a gente é”, declarou.



O ator finalizou a publicação com uma mensagem carinhosa ao bebê: “15 semanas. E já ensinando. Amamos você”. O casal decidiu que só vai descobrir o sexo da criança no momento indicado pela médica. “O combinado era simples: na hora certa, a médica avisa… e a gente olha pro lado. Disciplina olímpica”, brincou Julio nas redes sociais. A estratégia, no entanto, quase foi colocada à prova com a nova imagem do exame.Segundo o ator, o susto da mulher não teve relação com a curiosidade sobre o sexo do bebê, mas com a semelhança do caçula com ele. “Quando apareceu assim, de frente, eu entendi na hora. Não porque dava para saber o sexo, a médica ‘cortou’ na imagem. Mas porque era a minha cara. Isso não é ultrassom, é selfie intrauterina”, escreveu, em tom bem-humorado.Pai de José, de 7 anos, Eduardo, de 5, e Sarah, de 2, Julio também falou sobre como a nova gestação já impacta a rotina da família. Ele destacou que, com 15 semanas, o bebê já boceja, tem digitais formadas, reage a estímulos externos e se movimenta com coordenação.“Quarto filho. E cada vez que eu acho que já entendi o que é ser pai, a vida me mostra que ainda estou começando. Filhos não vêm só para parecer com a gente. Vêm para expandir, amadurecer e transformar quem a gente é”, declarou.O ator finalizou a publicação com uma mensagem carinhosa ao bebê: “15 semanas. E já ensinando. Amamos você”.