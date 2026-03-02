Aline Campos fala sobre críticas após saída do 'BBB 26' e diz que não se deixou abalarReprodução
Em entrevista ao podcast Experiência Paranormal, Aline comentou o impacto da repercussão e reconheceu que a enxurrada de comentários poderia ter afetado sua saúde emocional. “Eu poderia estar em depressão, trancada em casa, se eu fosse ficar olhando para tudo o que saiu”, afirmou. Segundo ela, seria fácil se recolher e se deixar consumir pelo que foi dito, “mas eu não vou ficar me dando chicotada vendo coisas que não dizem respeito a mim”.
Com anos de experiência no meio artístico, a atriz afirmou que aprendeu a filtrar o que escuta. “Eu sei o que eu fiz lá dentro. Eu sei da minha intenção”, declarou. Para ela, insistir em revisitar críticas ou alimentar ataques virtuais seria uma forma de se punir sem necessidade.
Aline também destacou que tem clareza sobre suas atitudes dentro do reality e admitiu que, como qualquer pessoa, pode rever posicionamentos no futuro. “Pode ser que amanhã eu discorde da minha intenção. Tomara que seja para melhor cada vez mais”, disse.
Ela reforçou ainda que prefere direcionar sua energia para o que considera construtivo. “Os haters, as energias ruins, vão parando quando você não dá importância”, avaliou, comparando a situação a pensamentos durante a meditação: “Se você dá oportunidade para ganhar força, ele ganha”.
Ao final, Aline garantiu que está tranquila em relação à própria trajetória no programa. “O que importa é que eu estou em paz. Tudo o que eu fiz lá era o que tinha que ser feito. Eu não faria nada diferente.”
