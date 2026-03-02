Aline Campos fala sobre críticas após saída do 'BBB 26' e diz que não se deixou abalar - Reprodução

Aline Campos fala sobre críticas após saída do 'BBB 26' e diz que não se deixou abalarReprodução

Publicado 02/03/2026 18:09

Rio - A passagem de Aline Campos pelo “BBB 26” terminou cedo, ela foi a primeira participante a deixar o programa. Fora da casa, no entanto, o jogo continuou nas redes sociais, onde a atriz e bailarina se viu no centro de críticas, especialmente por causa dos embates com Ana Paula Renault.