Elenco de 'Três Graças' revive dança de 'Vale Tudo' e agita as redesReprodução
Vinicius Teixeira, Luiza Rosa e Lucas Righi repetem coreografia que viralizou nos bastidores da novela das 9
No hospital, Ivete Sangalo revela que quebrou dois ossos do rosto e precisou de cirurgia
Cantora sofreu acidente doméstico na quarta-feira (25)
Andressa Urach presenteia marido com joia feita com sangue menstrual
Modelo diz que item simboliza fertilidade e início de ciclo com o empresário Flavio Giglioli, o FBoss
Aline Campos fala sobre críticas após saída do 'BBB 26' e diz que não se deixou abalar
Primeira eliminada da edição, atriz afirma que poderia ter adoecido com ataques virtuais, mas preferiu focar no lado positivo
Gêmea de Milena, do 'BBB 26', Mile Moreira mira reality nos EUA com prêmio de US$ 100 mil
Influenciadora que vive em Massachusetts há cinco anos disputa vaga no 'Immigrant Reality', gravado em Orlando e com estreia prevista para maio
Julio Rocha se emociona ao ver ultrassom do quarto filho e brinca com semelhança: 'Parece uma selfie'
Ator, que está no ar em Três Graças, contou que ele e Karoline Kleine decidiram não descobrir o sexo do bebê por enquanto
