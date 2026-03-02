Elenco de 'Três Graças' revive dança de 'Vale Tudo' e agita as redes - Reprodução

Elenco de 'Três Graças' revive dança de 'Vale Tudo' e agita as redesReprodução

Publicado 02/03/2026 20:38

Rio - O clima descontraído dos bastidores voltou a dominar as redes, desta vez com o elenco de “Três Graças”. Vinicius Teixeira, Luiza Rosa e Lucas Righi decidiram embarcar na nostalgia e reproduziram um vídeo que fez sucesso durante o remake de “Vale Tudo”.

A gravação original, publicada no ano passado por Alice Wegmann, Lucas Leto e Humberto Carrão, mostrava o trio dançando animadamente em um barco, de biquíni e sunga, em um momento leve entre as gravações. O registro espontâneo caiu no gosto do público e rapidamente viralizou.

Agora, ocupando a faixa das 21h após a substituição de “Vale Tudo”, o elenco de “Três Graças” resolveu prestar uma homenagem bem-humorada ao sucesso anterior. Interpretando Vandílson, Kellen e Alemão, os atores repetiram o cenário e a energia da primeira versão: barco, coreografia animada e muita descontração.

O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e logo rendeu comparações com a gravação original. Nos comentários, seguidores celebraram a referência. “Bateu até saudade”, escreveu um internauta. “A referência e o Rebolation igual kkkk”, brincou outro. Já um terceiro fez trocadilho com a troca das novelas: “Pra ter as Três Graças, vale tudo!”.

Vinicius Teixeira também entrou na onda e aproveitou para fazer graça com o nome da trama anterior. Ao publicar o vídeo, escreveu: “Vale tudo por um dia de descanso”, arrancando risadas dos fãs com a legenda cheia de duplo sentido.