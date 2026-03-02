Andressa Urach presenteia marido com joia feita com sangue menstrual

Andressa Urach presenteia marido com joia feita com sangue menstrualDivulgação

Andressa Urach decidiu começar o casamento com Flavio Giglioli, conhecido artisticamente como FBoss, de um jeito que foge completamente do tradicional. Para marcar a união com o empresário do funk, a modelo entregou ao marido um colar que guarda uma gota de seu próprio sangue menstrual encapsulada.
A revelação foi feita pela própria Andressa, em comunicado enviado à imprensa. Segundo ela, a escolha teve um significado simbólico. “Eu queria dar algo que tivesse significado real. O sangue menstrual representa ciclo, renovação e possibilidade de gerar vida”, explicou. Para a influenciadora, transformar o elemento em joia era uma forma de eternizar o começo da relação.
A ex-participante de realities contou que a reação inicial do marido foi de surpresa. “Ele ficou impactado no primeiro momento, porque não é um presente tradicional. Depois que expliquei o que aquilo representava, ele entendeu”, afirmou. De acordo com Andressa, o colar passou a simbolizar “fertilidade e entrega” para o casal.
Ela também destacou que pesquisou maneiras seguras de encapsular o material, garantindo que a peça se tornasse permanente. “Eu quis marcar esse começo com algo que fosse único, algo que representasse a nossa decisão”, declarou.
A nova declaração acontece pouco tempo após outra controvérsia envolvendo o nome da influenciadora. No início deste ano, Andressa causou forte reação nas redes ao anunciar que teria gravado conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach, de 20 anos.
A publicação gerou uma onda de críticas. Internautas classificaram o anúncio como “horror”, “vergonha” e pediram que a influenciadora fosse “interditada”. Outros usuários, porém, levantaram a hipótese de que se tratava apenas de uma estratégia de marketing para gerar engajamento.
Arthur é filho de um relacionamento anterior de Andressa. Mãe também de Leon, de 3 anos, fruto do casamento com Thiago Lopes, a influenciadora já havia sido alvo de críticas quando veio à tona que o primogênito trabalhou nos bastidores, gravando vídeos +18 dela.
Em julho de 2025, outro episódio envolvendo familiares chamou atenção: Andressa anunciou que participaria de um conteúdo adulto com o pai, Carlos Urach, e a ex-sogra, Bia Black. Após o lançamento, foi esclarecido que ela não atuou na gravação, permanecendo apenas na produção do material.
