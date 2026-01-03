Andressa Urach e o filho, Arthur Urach - Reprodução / X

Publicado 03/01/2026 07:45

Rio - Andressa Urach, de 38 anos, foi detonada após anunciar nas redes sociais, nesta sexta-feira (2), que gravou conteúdo adulto com o próprio filho, Arthur Urach, de 20. Muito internautas criticaram a atitude, mas alguns também especularam que seja apenas marketing da influenciadora digital.

"Gravei com meu filho Arthur!!! Esse é o vídeo que mais me pediram. Eu só gravei quando tive certeza de que estava pronta. Está do jeito que você imaginou, e melhor do que esperava. Se você faz parte de quem pediu… essa é a sua chance", iniciou ela em post no X, antigo Twitter.

Em seguida, a criadora de conteúdo adulto deixou um mistério no ar. "Eu demorei porque sabia o efeito. Agora está pronto. Exclusivo. Muito pedido. Quem esperou… vai entender", concluiu. Andressa, ainda, colocou um diálogo sugestivo dos dois no áudio do vídeo.

Nos comentários, recebeu muitas mensagens desaprovando o anúncio, como: "A pior notícia da Urach é sempre a próxima"; "Eu estou apavorado"; "Não é possível"; "E eu que estava começando a voltar a gostar dela. Pelo amor de Deus, vou é bloquear essa mulher em todo lado. Ela claramente não está bem"; "Realmente, a próxima noticia da Andressa Urach e sempre a pior"; "Que coisa satânica"; "Que horror"; "Alguém interdita essa mulher"; "Bando de doentes"; "Que vergonha" e "Não tem como te defender".

Por outro lado, alguns seguidores apontaram que a publicação é uma estratégia para atrair cliques nas redes. "Espero que isso seja só mais uma jogada de marketing maluca que ela inventa. Porque se essa mulher gravar com o filho ela está louca e condenada", "Eu duvido, é marketing"; "O marketing está forte, mas isso com certeza não passa disso"; "Andressa é consciente. Ela sabe que isso não seria legal e daria muita coisa negativa. Gosto muito dela"; "Fiquem tranquilos, não é o que vocês estão achando. Espero" e "Quem acompanha ela, sabe que é só jogada de marketing. Então, fiquem tranquilos".

O primogênito é fruto de um relacionamento anterior. Os dois já receberam críticas ao ser revelado que Arthur trabalhou por trás das câmeras, gravando vídeos +18 dela. A ex-'A Fazenda' também é mãe de Leon, de 3 anos, do antigo casamento com Thiago Lopes. O término da relação foi conturbada, envolvendo até disputa de guarda. Atualmente, o menino mora com o pai.

Em julho de 2025, Urach também causou polêmica ao anunciar que gravaria um conteúdo adulto com o próprio pai, Carlos Urach, e a ex-sogra, Bia Black. Após o lançamento, foi revelado que a influenciadora não participou do vídeo, ficando apenas por trás das câmeras.

