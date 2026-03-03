Tadeu Schmidt - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 03/03/2026 07:52

Rio - Tadeu Schmidt anunciou uma novidade para o Quarto Secreto do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, durante o programa ao vivo desta segunda-feira (2). Quem vencer o paredão falso, nesta terça (3), poderá levar mais uma pessoa para o cômodo. Disputam a berlinda, Alberto, Breno e Jordana.

"Uma novidade, atenção: a pessoa que for para o Quarto Secreto poderá escolher alguém para passar um tempo com ela lá. Então, vão poder ver e debater, e é isso que a gente vai ver daqui. O que será que essa dupla vai tramar?", informou o apresentador.

amanhã tem paredão falso com quarto secreto E UMA NOVIDADE:



o FALSO ELIMINADO vai poder convidar UMA PESSOA DA CASA pra passar um tempinho com ela no Quarto Secreto vendo tudo e debatendo! #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/bE2fLWf6u4 — TV Globo (@tvglobo) March 3, 2026

A dinâmica movimentou a web. "Agora ficou melhor", opinou um usuário do X, antigo Twitter. "Curioso pra saber como eles vão fazer alguém sumir da casa e os outros não perceberem que foi pro quarto secreto", apontou outro. "Eles inventando isso do nada, não estava na dinâmica da semana. Nossa mais óbvio impossível", disparou uma terceira pessoa.