Leandro ganha apartamento

Rio - A noite de segunda-feira (2) foi de pura emoção para Leandro Boneco. O brother ganhou o primeiro apartamento do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, em uma ação para comemorar os 50 dias desta temporada do reality show. Na ocasião, ele teve mais sorte e desbancou Milena e Jordana. 
Leandro vibrou com a conquista e recebeu o carinho dos amigos Babu e Solange."Deu certo! Obrigado, obrigado. Eu não tenho palavras pra explicar um negócio desses. Eu venho lutando em todas as provas da liderança para ganhar esse apartamento e de repente eu consigo em uma sorte", afirmou ele, emocionado. 
Momentos antes, o brother disse que ganhar o apartamento representava "dignidade". "Moradia hoje no Brasil significa dignidade, e minha família ficaria muito feliz...". 
A primeira etapa da ação aconteceu durante a tarde. Os participantes foram divididos em três grupos e cada um deles precisou votar - no confessionário - quem do grupo dele merecia um apartamento. Leandro, Milena e Jordana foram os escolhidos pelos grupos. Leandro, então, teve mais sorte durante a dinâmica da noite e conquistou o imóvel. 
 
 