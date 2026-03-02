Ana Paula Renault se emociona no 'BBB 26' ao relembrar morte da mãe - Reprodução / TV Globo

Publicado 02/03/2026 19:18 | Atualizado 02/03/2026 19:19

Rio - No "Big Brother Brasil 26", Ana Paula Renault, de 44 anos, se emocionou ao relembrar a morte da mãe, Maria da Conceição Machado Renault, ocorrida em 1998, ao conversar com Chaiany e Breno após o Cine BBB.

fotogaleria

O assunto veio à tona depois da exibição do documentário "Mamonas – Eu Te Amo I Love You", que retrata a trajetória e a tragédia envolvendo os integrantes da banda Mamonas Assassinas. Abalada, Ana Paula fez uma associação direta entre a história do grupo e a perda familiar.“Minha mãe morreu dois anos depois deles. Foi véspera do Dia das Crianças. Ela foi na frente para um sítio que a gente tem lá em Moeda”, disse a sister, ao citar a cidade mineira onde a família possui a propriedade.Segundo Ana Paula, a mãe estava sozinha no momento do acidente. “Ela sempre ia sozinha, foi dirigindo para preparar as coisas. Ela construiu a casa sozinha. Mas ela foi e não voltou mais…”, afirmou, emocionada. Os colegas de confinamento ofereceram apoio e tentaram confortá-la durante o desabafo.Ana Paula é filha de Maria da Conceição Machado Renault e de Gerardo Renault, ex-deputado federal por Minas Gerais. Ela tem quatro irmãos. Cida Renault é irmã por parte de pai e mãe, enquanto Gisele, Rene e Cibele são do primeiro casamento de Gerardo.Após a repercussão do momento exibido no programa, Cida republicou o vídeo do relato da irmã nas redes sociais e escreveu: “Maior dor do mundo”.