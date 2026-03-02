Ana Paula Renault se emociona no 'BBB 26' ao relembrar morte da mãeReprodução / TV Globo
O assunto veio à tona depois da exibição do documentário "Mamonas – Eu Te Amo I Love You", que retrata a trajetória e a tragédia envolvendo os integrantes da banda Mamonas Assassinas. Abalada, Ana Paula fez uma associação direta entre a história do grupo e a perda familiar.
“Minha mãe morreu dois anos depois deles. Foi véspera do Dia das Crianças. Ela foi na frente para um sítio que a gente tem lá em Moeda”, disse a sister, ao citar a cidade mineira onde a família possui a propriedade.
Segundo Ana Paula, a mãe estava sozinha no momento do acidente. “Ela sempre ia sozinha, foi dirigindo para preparar as coisas. Ela construiu a casa sozinha. Mas ela foi e não voltou mais…”, afirmou, emocionada. Os colegas de confinamento ofereceram apoio e tentaram confortá-la durante o desabafo.
Ana Paula é filha de Maria da Conceição Machado Renault e de Gerardo Renault, ex-deputado federal por Minas Gerais. Ela tem quatro irmãos. Cida Renault é irmã por parte de pai e mãe, enquanto Gisele, Rene e Cibele são do primeiro casamento de Gerardo.
Após a repercussão do momento exibido no programa, Cida republicou o vídeo do relato da irmã nas redes sociais e escreveu: “Maior dor do mundo”.
Ana Paula se emocionou ao assistir o documentário Mamonas – Eu Te Ai Lóve Iú, e lembrou da sua mãe.
“Minha mãe tava sozinha, foi véspera do Dia das Crianças e ela foi (para o Sítio) na frente, ela sempre ia sozinha, ela foi e não voltou mais…” #TeamRenault #BBB26 pic.twitter.com/JnYeGG5ZFC
