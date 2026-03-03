’BBB 26’: Sincerão termina com briga entre Ana Paula e Babu - Reprodução de vídeo / X

Publicado 03/03/2026 07:59 | Atualizado 03/03/2026 08:00

Rio - O "Sincerão" esquentou o "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, desta segunda-feira (2), com os participantes apontando: "quem é o maior traidor da casa?". A dinâmica - que rendeu muitos embates - terminou com briga entre Ana Paula e Babu, que haviam trocado a acusação de "traição".



Os brothers recordaram a Prova do Anjo, quando o ator escolheu a jornalista para sair da dinâmica, fazendo "Uni, Duni, Tê". Ela, então, explicou o que havia dito durante o "Sincerão": "Por isso que eu falei que o seu jogo é pequeno". O ex-participante da edição 20 do reality rebateu. "O problema é meu".



"A partir do momento em que estou competindo com você e você tem um jogo pequeno e horroroso, é um problema meu", retrucou ela. "Então vamos ver no paredão, 'fia'. Vamos ver no paredão quem fica aqui nessa p*rr*", disparou Babu.



Os dois continuaram a treta. "Eu não quero conversar com você, eu quero você longe", disse o brother. Em outro momento, ele falou sobre alguma amiga de Ana Paula que saiu chorando após conversar com a sister. Ao ser questionado, não quis dizer quem foi: "Está gravado, o povo está vendo".

"Esse é o seu melhor roteiro? Igual o 'Uni, Duni, Tê'", ironizou Ana Paula. Babu completou a cantiga infantil: "'Salamê minguê, a escolhida foi você'". "Ah, é? Para o quê você me escolheu?", disse a sister, em tom debochado. "Para ir para a p*t* que pariu", disparou Babu.

A jornalista rebateu o rival: "O problema é que agora os palavrões são usados no literal". "Com você está liberado", respondeu ele. "Comigo está. E você é traidor, continua sendo", acusou ela. Em seguida, o brother falou: "E você é linda, rainha da beleza e do caos. Só porque você é magra, loira e branca, porque o resto...".



"Oh, Babu... eu só acho que você não deveria entrar nessa seara, porque não tem a ver", disse Ana Paula. Os brothers continuaram trocando acusações. Logo após, o Veterano disse: "Tem tudo a ver. [...] A mesma figura que fez a mesma coisa que você, saiu com 98%. E você voltou de dois paredões". Ana Paula questionou sobre "qual figura" ele se referiu, mas Babu não citou o nome.