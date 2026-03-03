Breno, Cowboy e Jordana - Reprodução / TV Globo

Publicado 03/03/2026 17:51

Rio - A noite desta terça-feira (3) promete virar o jogo no "BBB 26". O público conhecerá o resultado do Paredão Falso que colocará um dos emparedados no Quarto Secreto, com direito a informações privilegiadas sobre os rumos da casa. O anúncio será feito por Tadeu Schmidt no programa que vai ao ar após a novela "Três Graças". Na disputa estão Alberto Cowboy, Breno e Jordana.

De acordo com enquete parcial do DIA, Breno é o mais votado para seguir ao Quarto Secreto, somando 59,7% da preferência do público. Alberto Cowboy aparece na segunda colocação, com 35,7% dos votos. Já Jordana registra 4,7%. Vale lembrar que a votação oficial acontece exclusivamente pelo Gshow e pode apresentar variações até o encerramento. De acordo com enquete parcial do, Breno é o mais votado para seguir ao Quarto Secreto, somando 59,7% da preferência do público. Alberto Cowboy aparece na segunda colocação, com 35,7% dos votos. Já Jordana registra 4,7%. Vale lembrar que a votação oficial acontece exclusivamente pelo Gshow e pode apresentar variações até o encerramento.

Diferentemente de uma eliminação tradicional, o Paredão Falso não retira o participante do jogo. O mais votado pelo público deixa a casa temporariamente e é direcionado ao Quarto Secreto, onde acompanha tudo o que acontece por meio de telas e escuta conversas estratégicas dos rivais. Sem que os demais confinados saibam que se trata de uma dinâmica especial, a casa acredita que houve uma eliminação real. Após o período isolado, o participante retorna ao confinamento com imunidade e informações privilegiadas, capaz de redefinir alianças e mexer com os rumos da disputa.