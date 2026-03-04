Rio - No Quarto Secreto, Breno usou os cards disponível para ouvir as conversas dos brothers na casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, depois de sua falsa eliminação, na madrugada desta quarta-feira (4). No cômodo, o biólogo conferiu a opinião de alguns participantes sobre a 'saída' dele do reality show e listou suas alianças do jogo.
"Estou mais com Ju e com Samira, mas aqui Ana Paula e Milena tem um conflito que me deixa num campo minado nesse quarto. Gabi é falsa do caramba", disse o brother, que também colocou Solange, Babu, Chaiany e Boneco na zona 'campo minado'. Entre as opções de voto, Breno colocou Marciele, Jonas, Jordana e Alberto. "Sair um por um".
No local, o brother ouviu uma conversa de Cowboy e Jordana sobre a 'eliminação' dele. "Acho que eles vão ficar pensando que é porque uniu torcidas", apontou a advogada, se referindo ao grupo rival. "Eu estou com o Brasil. Quero dizer, acho que estou com o Brasil, ou que o Brasil está comigo", reagiu o biólogo.
Jonas opinou: "Acho que nesse caso poderia estar, por exemplo, Jordana, qualquer um deles, e o Breno, que o Breno sairia. Ou o Cowboy e qualquer um deles, que ele sairia". Cowboy disparou: "É o que eu te falei, o Breno está queimado". Marciele complementou: "Independente de quem fosse".
Breno também assistiu a uma conversa entre Alberto e Marciele."Vitória sua também! Querendo ou não, embate seu direto ontem", afirmou Cowboy. Cunhã, em seguida, revelou que gostaria que o biólogo saísse. "Logo estou voltando, Marci. Se prepara", rebateu ele.
Alberto, então, analisou a 'eliminação' de Breno. "Acho que o que tirou ele foi ele mesmo, a postura dele. Quer jogar sozinho? Arque com as consequências", comentou. Será feito, Alberto. Acho seu jogo horrível, manipulador. Quero tirar você, Jonas e Marci", respondeu o biólogo.
Breno comenta conversa de Marciele, Alberto e Jonas: "Logo eu tô voltando, Marci, se prepara. (...) Não, é porque eu acho seu [Alberto] jogo horrível, manipulador do c*****" #BBB26#RedeBBBpic.twitter.com/C7Wbb8FVwT
Em conversa com Milena, Samira e Juliano, Ana Paula elogiou o jogo de Breno. "Foi um grande jogador, tá. Gosto de gente diferente. E ele é no mínimo diferente", destacou. Juliano comentou: "O que me deixa triste é que ele entrou no quarto, mudou o voto de nove pessoas para salvar a Jordana, e foi a Jordana que tirou ele daqui. Ele foi a pessoa mais legal e que mais tomou rasteira".