Juliano se surpreende ao reencontrar Breno no 'Quarto Secreto' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Juliano se surpreende ao reencontrar Breno no 'Quarto Secreto'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 04/03/2026 12:14 | Atualizado 04/03/2026 12:25

Rio - O reencontro entre Juliano Floss e Breno, que venceu o paredão falso, no "Quarto Secreto", do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi marcado por uma grande surpresa e euforia. O dançarino abraçou o brother e gritou muito. Logo em seguida, o namorado de Marina Sena foi às lágrimas.

VEIO AÍ! Juliano chegando no quarto secreto e reencontrando o Breno. #TeamFloss #BBB26 pic.twitter.com/Pn5pOsvK0E — JULIANO FLOSS (@julianofloss) March 4, 2026

No local, Breno atualizou o amigo sobre os acontecimentos da casa e contou que está imune. "Tinha que voltar com uma indicação direto para o paredão", reagiu Juliano. "Independente do Babu e Ana estarem se 'pegando', é não se esquecer do objetivo, que é ir pra cima do Quarto Sonho de Voar", reforçou o biólogo.

Breno revela que está imune e argumenta com Juliano sobre qual deveria ser o foco no jogo: "Não se esquecer do objetivo, que é ir pra cima do Quarto Sonho de Voar." #QuartoSecreto #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/TjS5gggiHG — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2026

Saiba como Juliano deixou a casa

Juliano deixou a casa depois de um recado da produção. "Atenção, Juliano! Você foi selecionado para um desafio. Vá para a despensa, coloque o macacão, os óculos e siga o Dummy. Seu retorno para casa vai depender do seu desempenho!", disse a voz enquanto os brothers reunidos na sala. Com a ajuda do Dummy, ele deixou o local e foi para o quarto secreto.