Rio - O reencontro entre Juliano Floss e Breno, que venceu o paredão falso, no "Quarto Secreto", do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, foi marcado por uma grande surpresa e euforia. O dançarino abraçou o brother e gritou muito. Logo em seguida, o namorado de Marina Sena foi às lágrimas. 
No local, Breno atualizou o amigo sobre os acontecimentos da casa e contou que está imune. "Tinha que voltar com uma indicação direto para o paredão", reagiu Juliano. "Independente do Babu e Ana estarem se 'pegando', é não se esquecer do objetivo, que é ir pra cima do Quarto Sonho de Voar", reforçou o biólogo.
Saiba como Juliano deixou a casa
Juliano deixou a casa depois de um recado da produção. "Atenção, Juliano! Você foi selecionado para um desafio. Vá para a despensa, coloque o macacão, os óculos e siga o Dummy. Seu retorno para casa vai depender do seu desempenho!", disse a voz enquanto os brothers reunidos na sala. Com a ajuda do Dummy, ele deixou o local e foi para o quarto secreto. 