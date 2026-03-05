Breno e Juliano voltam para a casa do 'BBB 26' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Breno e Juliano voltam para a casa do 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 05/03/2026 07:38

Rio - Breno e Juliano deixaram o "Quarto Secreto", na noite desta quarta-feira (4), e voltaram para a casa do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, durante a festa da líder Samira. Eufóricos, os dois foram recebidos com carinho pela atendente de bar, Milena e Chaiany e Ana Paula.



"Eu falei que era falso, Ana Paula", reagiu Milena. Abraçado com Ana Paula, Breno afirmou: "Não chora. Você vai ficar bem. A gente viu. Você vai ficar bem". Babu, aos prantos, logo correu para os braços de Juliano. "Que susto, cara!". O dançarinho também ganhou o apoio de Solange.



Integrantes do grupo rival da dupla, Jonas, Marciele e Jordana, que disputou o paredão falso com Breno e Cowboy, se surpreenderam com o retorno de Juliano e Breno. "Agora entendi que a gente deve estar ferrado, mesmo. E o Cowboy lá dentro", comentou o Veterano. "A gente se lascou", destacou a advogada.

Breno e Juliano voltam para a casa depois de passarem o dia no Quarto Secreto #BBB26 #RedeBBB #FestaDoLider pic.twitter.com/6x2xvKB5hx — Big Brother Brasil (@bbb) March 5, 2026

Além de movimentar o jogo, o retorno dos dois agitou a web. "Esse vídeo está fantástico, a Jordana toda animada cantando , está assim desde que 'voltou do paredão' e logo depois o brilho sumindo com a volta dos meninos", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "A cara do grupo do Jonas, todo mundo sem graça", apontou outro. "Absolute cinema", disparou uma terceira pessoa.

Alerta

De volta à casa, Juliano e Breno revelaram para Samira que ela é o próximo alvodo grupo que dorme no quarto sonho de voar."Eles querem te colocar agora, fica ligada com a falsidade", avisou o dançarino."Existe um Paredão que eles querem fazer, mas não vai acontecer", prometeu Breno.

Em conversa com Babu, o biólogo falou sobre seu posicionamento no jogo. "Enquanto o jogo tiver lá (quarto sonho de voar), eu estou com vocês. Depois a gente vê o que faz entre nós. Vou falar com você e vou falar com Ana Paula. Se ela tiver falando de você, eu vou sair, se você tiver falando dela, vou sair. Porque o meu jogo não é você e ela, é lá", disse. "Não posso impedir você de falar dela e nem ela de falar de você, mas eu não vou participar porque eu acho que a gente tá perdendo tempo aqui ao invés de focar lá", completou.



