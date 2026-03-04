Jordana no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Jordana no 'BBB 26'Reprodução / TV Globo

Publicado 04/03/2026 14:29

Rio - Sem qualquer pista de que enfrentou um paredão falso, Jordana cumpriu a promessa feita ao público e protagonizou um momento ousado nesta quarta-feira (4) no "BBB 26". A advogada celebrou a permanência no reality com um mergulho na piscina sem a parte de cima do biquíni.

Animada após escapar do 7º Paredão da temporada, Jordana retirou o top do biquíni e correu em direção à área externa. Antes de pular na água, agradeceu em voz alta: "Obrigada, Brasil".Empolgada, ela relembrou o sonho antigo de protagonizar um momento marcante no programa. “Eu sempre assisti ao BBB, isso é muito BBB e eu sempre quis fazer isso”, afirmou. Jonas Sulzbach elogiou a atitude: “Garota que paga promessas”. A sister respondeu em tom confiante: “A minha palavra não faz ruga”.Apesar da comemoração, os participantes ainda desconhecem a reviravolta da semana. O sétimo paredão foi falso. Breno recebeu 54,66% da média dos votos e seguiu para o Quarto Secreto, enquanto Alberto Cowboy ficou com 43,12% e Jordana somou 2,22%.No espaço reservado, Breno conversou com Tadeu Schmidt, que explicou a dinâmica especial do “hóspede em dobro”. O biólogo escolheu Juliano Floss para acompanhá-lo na experiência. O dançarino deixou a casa na manhã desta quarta-feira (4) e se juntou ao aliado. Os dois retornam ao confinamento durante o programa ao vivo desta noite, com informações privilegiadas sobre o jogo.