Ivete Sangalo - Reprodução de vídeo

Publicado 06/03/2026 16:24

Ivete Sangalo será a responsável por animar a festa do BBB 26 neste sábado (7). A apresentação acontece poucos dias depois de a cantora ter recebido alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia no rosto.

A artista sofreu uma queda na semana passada após um episódio de síncope vasovagal. A condição ocorre quando o organismo reage de forma exagerada a determinados estímulos, provocando queda da pressão arterial e, em alguns casos, redução dos batimentos cardíacos. Com a queda, Ivete teve cortes no rosto e precisou passar pelo procedimento.Mesmo após o susto, a baiana promete levar energia à casa mais vigiada do país. No repertório, estarão músicas recentes, como “Vampirinha”, além de sucessos que costumam marcar presença no Carnaval.A festa também contará com uma cenografia especial. O ambiente terá decoração moderna, com iluminação em LED e elementos interativos para os participantes. Entre as atrações do espaço estão uma piscina de bolinhas surpresa e um cenário com câmera em 180 graus voltado para a produção de conteúdo.Logo na entrada da comemoração, os brothers e sisters passarão por um túnel decorado com fotos deles mesmos registradas antes do evento. O figurino da noite seguirá a paleta de branco e azul, com peças pensadas para transmitir leveza e elegância.