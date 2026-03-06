Ana Paula Renault cai no choro no BBB 26 e reclama de isolamento no jogo - Reprodução TV Globo

Publicado 06/03/2026 18:15

Ana Paula Renault se emocionou durante a tarde desta sexta-feira (6) no BBB 26. Ao perceber a sister chorando, Samira se aproximou para entender o que havia acontecido, e a jornalista acabou abrindo o coração sobre a forma como alguns participantes têm se comportado com ela no jogo.

Durante a conversa, Ana Paula afirmou sentir que os outros confinados evitam formar alianças com ela. “Ninguém quer jogar comigo aqui dentro. Eu não sei se você pegou o que o Babu [Santana] falou, mas são coisas extremamente valiosas”, disse.

Samira respondeu que não presenciou o momento, já que não estava no local quando ocorreu a discussão entre os dois. Ao explicar o contexto, Ana Paula comentou que sempre reconheceu seus privilégios.

“Eu sempre reconheci o meu privilégio, sabe? Ser privilegiada na nossa sociedade é pra todos e eu sempre reconheci isso muito bem”, afirmou.

Tentando tranquilizá-la, Samira destacou que isso não diminui os sonhos ou objetivos de ninguém. “Mas também tem sonhos, também tem conta para pagar como todo mundo, também quer um apartamento. Isso não justifica e não tira de você seus sonhos. Não pensa assim”, aconselhou a atendente de bar.

A sister ainda sugeriu que alguns participantes podem evitar se aproximar por receio de enfrentá-la no jogo. “Sabe o que eu acho? Talvez eles têm medo de jogar com você”, avaliou.

Samira também comentou sobre a liderança de Alberto, conhecido como Alberto Cowboy, dizendo que acredita que ele não indicaria Ana Paula ao Paredão. Ao ouvir a análise, a jornalista relembrou uma discussão antiga com o brother.

Segundo ela, Humberto a acusou de ter feito um comentário ofensivo sobre a mãe dele. “Isso porque eu ofendi a mãezinha dele, na concepção dele. Porque hora nenhuma eu fiz isso. Mas o que ele coloca para todo mundo escutar é que eu ofendi a mãe dele”, desabafou.

Para Ana Paula, o comportamento dos adversários vem se repetindo desde o início do programa. “Você entende que desde a primeira semana é isso que eles estão tentando fazer? E aí passa de adversário para adversário”, afirmou.

Já perto da metade do reality, a jornalista disse que o desgaste emocional dentro da casa tem aumentado. “Vai chegando agora que está na metade e vai ficando bem exaustivo. Eu tenho 50 dias aqui dentro, porque as pessoas não se utilizam dos meus 50 dias aqui dentro? Eu errei 50 dias, porque eles não pegam meus milhares de erros aqui dentro?”, questionou.