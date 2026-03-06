Veja quem segue na prova do líder no 'BBB 26' - Reprodução de vídeo / TV Globo

Veja quem segue na prova do líder no 'BBB 26'Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 06/03/2026 07:28 | Atualizado 06/03/2026 12:24

Rio - A 8ª prova do líder do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, é de resistência e já dura mais de 13 horas. Até o momento, duas duplas seguem na disputa: Alberto e Jonas e Breno e Boneco. Conforme anunciado por Tadeu Schmidt, a liderança da semana será dividida entre os dois participantes vencedores.

Na prova, um competidor fica de um lado do Provódromo, pressionando um botão sensível. Enquanto, do outro lado, o segundo jogador segura uma barra que equilibra um prato. Os participantes também podem mudar de lugar, de maneira opcional e obrigatória.

As duplas Juliano Floss e Samira, Babu Santana e Solange Couto, Chaiany e Gabriela, Ana Paula Renault e Milena e Jordana e Marciele já foram eliminadas.