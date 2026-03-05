Babu no 'BBB 26' - Reprodução / TV Globo

Rio - A madrugada desta quinta-feira (5) no BBB 26 rendeu um assunto que rapidamente tomou conta das redes sociais. Durante uma conversa com Breno e Leandro Boneco, Babu contou que já precisou se afastar de um amigo por causa de um contrato.



O ator, que participou do "BBB 20", comentou o episódio ao relembrar a edição marcada pelo paredão histórico que ultrapassou 1,5 bilhão de votos. Sem citar nomes, ele afirmou que o acordo contratual o impedia de manter contato com essa pessoa.



"O décimo primeiro paredão da edição 20 teve 1 bilhão e meio de votos. Para você ver como não tem muito a ver... Aquela parada que eu te falei. Eu assinei contrato me impedindo de me encontrar com o meu... aqui dentro. Você sabe", declarou.



A fala repercutiu imediatamente nas redes sociais. Muitos internautas associaram o relato ao empresário Felipe Prior, que também participou do "BBB 20" e foi um dos aliados mais próximos de Babu durante o confinamento.



Na edição, Prior protagonizou o Paredão considerado o maior da história do reality, contra Manu Gavassi e Mari Gonzalez. Ele acabou eliminado após a disputa que mobilizou o público.



Fora do programa, o ex-brother passou a enfrentar processos na Justiça após acusações de estupro. Prior se tornou réu em quatro ações. Ele foi absolvido em dois casos, condenado em um, decisão mantida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em dezembro de 2025, e ainda aguarda julgamento do quarto processo.



Sem confirmação oficial de que Babu se referia ao ex-colega de confinamento, usuários do X (antigo Twitter) criticaram a declaração do ator. “Ou seja, continua sendo amigo dele”, escreveu um perfil. “Só com contrato pra ele se afastar de um estuprador, o negócio é sério”, comentou outro internauta. “Jesus… quando a gente pensa que ele já falou merd* o suficiente, ele dobra a aposta… ele não se afastou pelo cara ser um estuprador condenado e sim por contrato”, publicou mais um usuário.



Outro comentário também repercutiu entre os fãs do programa. “Babu dizendo com todas as letras que teve que assinar um contrato pra ficar longe de um estuprador e que foi condenado, não por vontade própria mas pra desvincular a imagem.”

