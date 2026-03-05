Alberto Cowboy pensa em apertar botão da desistência no BBB 26 após paredão falso - Reprodução TV Globo

Alberto Cowboy pensa em apertar botão da desistência no BBB 26 após paredão falsoReprodução TV Globo

Publicado 05/03/2026 19:07

Alberto Cowboy demonstrou dúvidas sobre sua permanência no BBB 26 após os acontecimentos da dinâmica do paredão falso, exibida nesta quinta-feira (5). O participante comentou com aliados que chegou a considerar apertar o botão de desistência e deixar o programa.

fotogaleria

Na berlinda da semana, Cowboy disputava a preferência do público ao lado da aliada Jordana e do adversário Breno Corã. Na votação, Breno foi escolhido para participar do paredão falso e acabou enviado ao quarto secreto, onde teve acesso ao que acontecia dentro da casa antes de retornar ao jogo.Depois da volta do rival ao confinamento, Cowboy conversou com colegas e revelou que começou a questionar sua permanência no reality. Durante o desabafo, ele também citou preocupações relacionadas à vida fora da casa.“Se eu apertar o botão, eu perco os R$ 20 mil [do patrocinador]? Acho que não vale a pena. Tenho outra coisa lá fora que me preocupa e tenho prazo”, afirmou.O brother também avaliou suas chances de avançar na competição e disse não acreditar que chegará longe no programa.“Eu não vou ganhar e hoje não acho que chego no top 10. Ficar aqui perdendo tempo e correndo risco de me prejudicar, sem a certeza de ganhar nada, não adianta ficar, não faz muito sentido”, declarou.Apesar das dúvidas, Cowboy ressaltou que ainda precisa refletir melhor antes de tomar qualquer decisão. “Desistir não é perder, a gente tem que escolher as batalhas da gente”, concluiu.