Alberto e Jonas são os líderes da semanaReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 07/03/2026 08:40

Rio - Líderes da semana, Alberto e Jonas descobriram que Ana Paula deseja ir ao paredão com Babu e já fazem planos para movimentar o jogo do "BBB 26", da TV Globo. Ao usar a central do líder, na madrugada deste sábado (7), os brothers escutaram a jornalista falar para as amigas sobre um papo que teve com Jordana e Marciele mais cedo.

"Foi uma briga bem grave com o Babu, que estou bastante frustrada, que eu perdi a vontade de jogar. Foi o que eu falei com elas. Foram trocas de informações bem sinceras... Por isso que resolvi abrir com elas, porque vi que elas estavam passando o mesmo momento que eu. E é por isso que acho que, se por um acaso a se gente juntar, elas não vão escorregar e a Samira fica protegida", afirmou Ana Paula.

"Então é isso mesmo, ela quer juntar", reagiu Jonas. "Quer juntar... Ela está frágil", disse Cowboy. "Ela está preocupada", concordou o influenciador. "Agora, um trunfo, sabe o que é? Levar isso para o Babu, que ela perdeu a vontade de jogar", destacou mineiro. "Tem que usar isso aí para esse Paredão", opinou Jonas. "Para a gente", reforçou Cowboy. "Babu é uma arma nossa agora", acrescentou. "Tem uma informação boa, quando for a hora dá para se utilizar dela", analisou Jonas.

Alberto Cowboy sugere contar o que ouviu de conversa entre Ana Paula e Milena para o Babu. #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/UwEPNSVbiJ — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2026

Alberto comentou que os dois podem usar o que descobriram à favor do grupo. "Dá para tentar pescar com o Babu o que ele pretende fazer nesse Paredão, se é vim para cá ou ir pra lá", avaliou Jonas. "Ou, então, nós podemos armar para ela, feio, com o Babu. Das meninas falarem que vão com ela e, na hora, em vez de votar com ela, votam com o Babu. Vai ser lindo, isso. Mas as meninas têm que votar", planejou Cowboy.

A conversa sobre jogo seguiu e Alberto propõe um plano para Jonas: "Podemos armar pra ela (Ana Paula) feio com o Babu. Pras meninas falarem que vão com ela (votar) e na 'hora h' elas invés de votar com ela, as meninas pegam e votam com o Babu..." #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/0jV7cu4hb7 — Big Brother Brasil (@bbb) March 7, 2026

Entenda

Ana Paula disse para Jordana e Marciele, na noite desta sexta-feira (6), que não combina votos com o grupo de Babu. "Depois de tomar duas na cabeça, eu falei que não existe isso de grupo pra mim mais", explicou a sister, que também falou sobre a formação do próximo paredão neste domingo (8). "Eu broxei total de continuar aqui se não obtiver uma resposta".

"Você quer uma resposta entre você e Babu? Você ir no Paredão com ele?", questionou Jordana. Ana Paula concordou. "Sim, não tenho medo nenhum".