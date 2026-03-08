Babu está no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo

Rio - Anjo e monstro da semana, Milena e Jonas precisaram entrar em consenso no programa ao vivo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, deste sábado (7), para indicar um participante ao paredão. O escolhido por eles foi Babu. Ao saber por Tadeu Schmidt que estava na berlinda, o ator reagiu: "Sabia". 
Ao deixar o confessionário, Milena contou a Leandro que o nome dele foi mencionado por Jonas como uma possibilidade de voto. "Citou seu nome também, Boneco, só que eu não quis seu nome, não", relatou. Babu, então, disparou: "É, o traidor que entrou na frente de um mamute pra te defender".
Momentos antes de iniciar a festa, a recreadora infantil rebateu: "Babu, eu nunca pedi a ninguém pra me defender, eu sei me defender muito bem sozinha". "O idiota sou eu", retrucou o ator. Ana Paula entrou na discussão e tentou entender quando o artista defendeu Milena. 
"Não pode fazer nada, você tem que ir pela cabeça da sua mentora", comentou Babu. "Você não pode menosprezar a tia Milena", opinou a jornalista. O ator, em seguida, lembrou quando foi considerado um traidor pela dupla. "Sim, ainda considero. Não é à toa que você tá no Paredão", disparou Milena.
 