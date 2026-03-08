Babu está no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo
TÁ DECIDIDO: BABU NO PAREDÃO #RedeBBB #BBB26 pic.twitter.com/NcYuadcHEC— TV Globo (@tvglobo) March 8, 2026
Agora você pode ler esta notícia off-line
Babu está no paredãoReprodução de vídeo / TV Globo
TÁ DECIDIDO: BABU NO PAREDÃO #RedeBBB #BBB26 pic.twitter.com/NcYuadcHEC— TV Globo (@tvglobo) March 8, 2026
BBB 26: Milena e Jonas entram em consenso e indicam Babu ao paredão
Recreadora infantil e ator trocam farpas antes da festa
Ivete Sangalo dá detalhes de acidente em festa do 'BBB 26': 'Lance muito sério'
Cantora também brinca com dummy, vota no confessionário e faz tour pela casa
Ceci Ribeiro reflete sobre autenticidade e espaço feminino na TV: 'Bonito é gente feliz'
Apresentadora do 'Bate-papo BBB' revela que já se inscreveu para participar do reality da Globo e abre o jogo sobre novas oportunidades profissionais
BBB 26: Ana Paula e Breno discutem: 'Não vou te dar escada para você subir'
Brothers brigaram após falarem sobre postura de Chaiany e Babu no jogo
Alberto e Jonas planejam 'armar' contra Ana Paula ao descobrirem desejo da sister
Líderes ouviram uma conversa da sister com as aliadas na madrugada deste sábado (7)
Ana Paula Renault cai no choro no BBB 26 e reclama de isolamento no jogo
Sister desabafa com Samira sobre atitude de participantes e cita fala de Babu Santana