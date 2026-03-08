Rio - Em conversa com Milena, Juliano e Samira durante o almoço do anjo do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, Ana Paula revelou que não deseja ser imunizada por sua aliada na noite deste domingo (8). A jornalista comentou que não tem medo de ir ao paredão com Babu, que já está na berlinda.
"Eu não quero ganhar essa imunidade. Para mim não faz sentido, ele está no paredão", afirmou Ana Paula, que falou sobre possibilidade de ser indicado pelos líderes Jonas e Alberto Cowboy. "Acho que eles podem votar em mim". Em outro momento, Ana cogitou a chance de Milena parar na berlinda. "Vou de boa. Tranquila". "É um paredão que tem muito mais a ver comigo", retrucou a Veterana.
Na ocasião, Ana reforçou: "Eu não tenho medo de ir nesse paredão. O que o Jonas fez agachado do meu lado... Ele escutou meu papo com Jordana de Marciele... Ele queria que eu falasse 'me coloque então'. O Jonas só estava esperando isso. Até então, ele não escutou hora nenhuma isso da minha boca", explicou.