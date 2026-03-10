Babu, Chaiany e Milena estão no paredão Reprodução de vídeo / TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O oitavo paredão do "Big Brother Brasil 26" promete movimentar a noite desta terça-feira (10). Na disputa pela permanência no reality estão Babu Santana, Chaiany e Milena. O resultado oficial será anunciado logo após a exibição da novela "Três Graças", na TV Globo.
De acordo com a última atualização da enquete parcial realizada pelo DIA, Babu aparece como o participante com maior rejeição entre os votantes até o momento. O ator soma 63,2% dos votos e surge como favorito para deixar o programa.
Na sequência aparece Milena, com 33,3%, enquanto Chaiany registra 3,4% na preferência do público para sair da casa.
A formação do paredão começou no último domingo (8). A anjo da semana, Milena, decidiu imunizar Ana Paula Renault. Em seguida, os líderes Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy indicaram Milena diretamente à berlinda. Já o nome mais votado pela casa foi o de Jordana, que teve direito a um contragolpe e puxou Chaiany para o paredão.
Com exceção de Milena, todos disputaram a prova Bate e Volta. Jordana levou a melhor na dinâmica e escapou da eliminação. Assim, o paredão definitivo ficou formado por Babu, Chaiany e Milena.