Cowboy e aliados comemoram 'paredão perfeito' Reprodução de vídeo / TV Globo
BBB 26: Cowboy e aliados comemoram 'paredão perfeito'
'Fizemos história', afirmou o Veterano
BBB 26: Babu, Chaiany e Milena estão no paredão
Um dos participantes deixa o reality show nesta terça-feira (10)
BBB 26: Ana Paula diz que não quer ser imunizada por Milena
'Não tenho medo de ir nesse paredão', afirma a jornalista
BBB 26: Milena e Jonas entram em consenso e indicam Babu ao paredão
Recreadora infantil e ator trocam farpas antes da festa
Ivete Sangalo dá detalhes de acidente em festa do 'BBB 26': 'Lance muito sério'
Cantora também brinca com dummy, vota no confessionário e faz tour pela casa
Ceci Ribeiro reflete sobre autenticidade e espaço feminino na TV: 'Bonito é gente feliz'
Apresentadora do 'Bate-papo BBB' revela que já se inscreveu para participar do reality da Globo e abre o jogo sobre novas oportunidades profissionais