Cowboy e aliados comemoram 'paredão perfeito' Reprodução de vídeo / TV Globo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Líderes da semana, Alberto e Jonas vibraram com o resultado do paredão do "BBB 26", formado neste domingo (8), com Jordana e Marciele. Mais votada pela casa, a advogada deu o contragolpe em Chaiany e escapou da berlinda ao levar a melhor na prova bate e volta. Com isso, Babu, Milena e Chai disputam a preferência do público. 
"Jordana, deu aula...Hoje, nós jogamos", celebrou Cowboy. "Não foi a gente que se humilhou, não", disse a advogada. "A gente tentou jogar, tentamos ter estratégia... Tem noção que a gente montou o Paredão perfeito?", acrescentou ela. 
Jordana seguiu comemorando o paredão com integrantes dos grupos rivais. "Vocês tem noção que a gente conseguiu? Babu [Santana] não quis ir com a gente, puxei a Chai. A Ana Paula  deu para trás, (Jonas) puxou a Milena". 
Momentos depois, eles fizeram um brinde. "Fizemos história hoje", destacou Alberto. "Semana que vem, a gente corre atrás de outra humilhação", brincou a brasiliense.