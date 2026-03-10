Ex-BBB Ivy MoraesReprodução / Instagram
Ivy se pronuncia sobre Babu no 'BBB 26': 'Jamais vou instigar o ódio'
Ex-BBB relembra rivalidade com Babu Santana no 'BBB 20', avalia comportamento do ator no jogo e aponta motivos que podem levá-lo à eliminação
Ivy se pronuncia sobre Babu no 'BBB 26': 'Jamais vou instigar o ódio'
Ex-BBB relembra rivalidade com Babu Santana no 'BBB 20', avalia comportamento do ator no jogo e aponta motivos que podem levá-lo à eliminação
Chaiany e Jordana protagonizam barraco no 'Sincerão' e são contidas por participantes
Babu e Ana Paula também discutiram durante a dinâmica desta segunda-feira (9)
BBB 26: Babu, Chaiany e Milena estão no paredão
Um dos participantes deixa o reality show nesta terça-feira (10)
BBB 26: Ana Paula diz que não quer ser imunizada por Milena
'Não tenho medo de ir nesse paredão', afirma a jornalista
BBB 26: Milena e Jonas entram em consenso e indicam Babu ao paredão
Recreadora infantil e ator trocam farpas antes da festa
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.