Ex-BBB Ivy Moraes - Reprodução / Instagram

Publicado 10/03/2026 16:51 | Atualizado 10/03/2026 18:28

A rivalidade entre Ivy Moraes e Babu Santana voltou a repercutir nas redes sociais após o ator cair no paredão da atual edição do Big Brother Brasil. Durante a participação de ambos no reality, uma frase dita pela modelo acabou viralizando e virou meme entre fãs do programa: “Se ele sair, eu vou dar um grito”.

Anos depois, Ivy comentou a situação em entrevista ao portal Hugo Gloss. Apesar da rivalidade no passado, ela afirmou que não incentiva ataques ao ator nas redes sociais e lembrou que também enfrentou uma onda de críticas quando deixou o programa.

A mineira disse que, caso estivesse na atual edição, dificilmente jogaria ao lado de Babu. “Se eu estivesse nesta edição, com certeza não faria parte do grupo dele. Jogamos e pensamos de maneiras muito diferentes. Mas acho que não votaria mais no Babu, com medo de novo cancelamento”, declarou.

Ivy também avaliou que o ator continua tendo uma postura intensa dentro do jogo e acredita que algumas atitudes recentes podem pesar na decisão do público. Entre os fatores citados por ela estão a briga com Ana Paula, apontada como favorita da edição, discussões com Chai e o afastamento de Juliano, que antes era aliado.

Mesmo assim, Ivy diz que prefere encarar a repercussão com leveza. “Eu me divirto com essas brincadeiras. Recebo mensagens de seguidores pedindo para eu tomar partido e puxar mutirão. Jamais vou instigar o ódio ao Babu. Nunca fui do efeito manada”, afirmou.

A ex-participante também relembrou que sofreu ataques intensos após sua edição do reality. Hoje, acompanha o programa à distância e revelou simpatia por algumas participantes, como Milena e Samira.