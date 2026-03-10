Chaiany e Jordana protagonizam barraco no 'Sincerão' e são contidas por participantes - Reprodução de vídeo/ TV Globo

Rio - Os ânimos dos brothers ficaram exaltados durante o "Sincerão" do "Big Brother Brasil 26", da TV Globo, na noite desta segunda-feira (9). Babu e Ana Paula trocaram algumas farpas e acusações durante a dinâmica, assim como Chaiany e Jordana. As sisters, inclusive, receberam um alerta de Tadeu Schmidt.

Na dinâmica, cada participante deveria montar o 'pódio dos medrosos' e entregar medalhas com adjetivos como "covarde", "arregão" e "frouxo". Chaiany apontou Jordana como "covarde" e justificou. "Porque estava peitando a Samira mas, na minha vez, deu um passo pra trás. Cowboy e Jonas, eu acho que é um medo de sair no Paredão porque tem algo que está errado no jogo e o desespero está na cara deles".

Jordana reagiu: "Eu não fui para cima de você porque ainda restava um resquício de carinho pelo o que vivemos lá atrás (na casa de vidro)". Chai rebateu: "Que carinho? O carinho que depois que o Breno voltou do paredão, você estava lá com a mesma história de casa de vidro?".

A discussão continuou. "Frouxa é você. A gente foi tentar fazer um combinado para somar voto, e você sugeriu que o seu grupo traísse a gente! Joga baixo, sua covarde!", gritou a advogada. "Você não sabe jogar e joga sujo. Por que será que eu entrei e você não?", acrescentou.

A briga intensificou e Chai precisou ser contida por outros participantes. Tadeu também pediu que as duas parassem com o barraco. "Chaiany e Jordana, agora acabou".

Outra discussão foi protagoniizada por Babu e Ana Paula. A jornalista deu a medalha de 'covarde' para o ator, que a encarou no pódio. "Você está me encarando assim, você deveria me encarar todos os dias, porque você me falou que ia me encher o saco todos os dias. Não tenho medo de homem, não. Só por que você está em uma posição mais alta?", reagiu a sister. "Não, eu estou querendo olhar no seu olho", respondeu ele.

Em seguida, a loira recordou os embates dos dois no jogo e uma música que o artista fez para ela. "A música só tinha frases que você falou", justificou Babu. Ana, por sua vez, comentou a postura do ator de dizer que encheria o saco dela todos os dias. "Isso para mim é covardia", apontou.