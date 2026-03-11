Papa Leão XIV pegou camisa do Flamengo no Vaticano - Reprodução

Publicado 11/03/2026 13:00 | Atualizado 11/03/2026 13:31

Rio - O Papa Leão XIV protagonizou uma cena curiosa nesta quarta-feira (11), durante audiência geral, no Vaticano. Enquanto percorria a Praça São Pedro no seu Papamóvel, o Pontífice pegou no ar uma camisa do Flamengo, arremessada por um fiel.

Após pegar a camisa do Flamengo, o Papa chegou a questionar se o presente seria uma peça do Milan, da Itália. O tradicional clube italiano, dono de sete títulos da Liga dos Campeões, também tem as cores preta e vermelha, o que gerou a dúvida no Pontífice.

Não é a primeira vez que o Pontífice recebe uma camisa de times brasileiros. Ele já havia recebido uma do Flamengo, das mãos do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, além de camisas de clubes como Fluminense, Palmeiras e da seleção brasileira — esta última das mãos de Cafu.

O encontro reuniu milhares de fiéis para a audiência semanal, entre eles um grande número de brasileiros. Durante a reunião, o Papa dirigiu uma saudação especial aos peregrinos de língua portuguesa, com destaque para os brasileiros.

"Dou as boas-vindas aos peregrinos de língua portuguesa presentes na Audiência de hoje, de modo especial aos grupos provenientes do Brasil. Obrigado por estarem aqui, entre tantos outros fiéis vindos de todo o mundo. Deus os abençoe!”, disse Papa Leão XIV.