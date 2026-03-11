Lionel Messi pode alcançar a marca de 900 gols nesta quarta-feira - Divulgação / Inter Miami

Publicado 11/03/2026 15:14

Estados Unidos - Lionel Messi pode alcançar uma marca histórica nesta quarta-feira (11), às 20h30 (de Brasília). Com 899 gols oficiais na carreira, o craque do Inter Miami precisa de apenas mais uma bola na rede para atingir a marca dos 900 tentos. A oportunidade surge no jogo de ida das oitavas de final da Copa dos Campeões da Concacaf, contra o Nashville, adversário que mais sofreu com o argentino desde sua chegada aos Estados Unidos.



O retrospecto de Messi contra o time do Tennessee é avassalador: são 15 gols marcados em apenas dez partidas. O astro deixou sua marca em nove desses confrontos, passando em branco apenas uma vez. No último encontro, o Inter Miami venceu por 4 a 0, com dois do argentino.



O histórico de "vítimas" do craque mostra que a facilidade em marcar se repete por onde ele passa. Enquanto o Nashville domina os números nos Estados Unidos, o Sevilla segue como o maior alvo de sua carreira, com 38 gols sofridos nos tempos de Barcelona. Na França, pelo PSG, equipes como Nantes e Lille foram as mais vazadas, levando três cada.



Até o momento, os 899 gols de Messi estão distribuídos entre Barcelona (672), seleção argentina (115), Inter Miami (80) e PSG (32). Agora, o capitão lidera o time da Flórida na estreia no torneio continental em busca de uma vaga no Mundial de Clubes.

