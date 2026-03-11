Martín Anselmi em ação durante o jogo entre Botafogo e Bangu, no Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

A diretoria entende que o trabalho do treinador é bom, também por causa do contexto. O argentino precisou lidar com um elenco curto por semanas, enquanto o Alvinegro estava punido pelo transfer ban e demorou para ter os primeiros reforços disponíveis. Rio — Mesmo após o Botafogo ser eliminado da pré-Libertadores depois de perder para o Barcelona de Guayaquil nesta terça-feira (11), no estádio Nilton Santos , o clube mantém a confiança no técnico Martín Anselmi e confia que a fase ruim será superada com a chegada dos reforços. Até o momento, não há conversas que indiquem uma mudança no comando do time. A informação é do "ge".A diretoria entende que o trabalho do treinador é bom, também por causa do contexto. O argentino precisou lidar com um elenco curto por semanas, enquanto o Alvinegro estava punido pelo transfer ban e demorou para ter os primeiros reforços disponíveis.

O Botafogo acumula oito derrotas em 17 jogos em 2026, sendo que em sete delas, o comandante era Anselmi - contra o Sampaio Corrêa, pelo Carioca, o treinador foi Rodrigo Bellão. Durante os últimos meses, a equipe chegou a bater a marca de seis derrotas seguidas.



O técnico aguarda as chegadas de Cristian Medina, principal reforço da janela e que não podia jogar Libertadores e Carioca, e as estreias de Júnior Santos e Ferraresi.



O próximo jogo será contra o Flamengo, neste sábado (14), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador ainda não venceu clássicos pelo Alvinegro e pode ver a pressão aumentar.