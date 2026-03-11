A diretoria entende que o trabalho do treinador é bom, também por causa do contexto. O argentino precisou lidar com um elenco curto por semanas, enquanto o Alvinegro estava punido pelo transfer ban e demorou para ter os primeiros reforços disponíveis.
O Botafogo acumula oito derrotas em 17 jogos em 2026, sendo que em sete delas, o comandante era Anselmi - contra o Sampaio Corrêa, pelo Carioca, o treinador foi Rodrigo Bellão. Durante os últimos meses, a equipe chegou a bater a marca de seis derrotas seguidas.
O técnico aguarda as chegadas de Cristian Medina, principal reforço da janela e que não podia jogar Libertadores e Carioca, e as estreias de Júnior Santos e Ferraresi.
O próximo jogo será contra o Flamengo, neste sábado (14), às 20h30, no estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro. O treinador ainda não venceu clássicos pelo Alvinegro e pode ver a pressão aumentar.
