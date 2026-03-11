Vitinho em ação na derrota do Botafogo para o Barcelona de Guayaquil, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo
Vitinho lamenta eliminação do Botafogo na Libertadores: 'Não esperávamos'
Lateral-direito analisou a queda, mas ressaltou a importância de já levantar a cabeça
