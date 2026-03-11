Vitinho em ação na derrota do Botafogo para o Barcelona de Guayaquil, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - Lateral-direito do Botafogo, Vitinho lamentou a eliminação para o Barcelona de Guayaquil na terceira fase preliminar da Libertadores. Depois de empatar em 1 a 1 na ida, no Equador, o Glorioso teve atuação ruim e perdeu por 1 a 0 no Nilton Santos, na última terça-feira (10). O defensor analisou a derrota, mas ressaltou a importância de já levantar a cabeça.
"Era uma coisa que não esperávamos. O gol que tomamos ajudou o time deles, que baixou mais o bloco, os espaços diminuíram. Não conseguimos criar chances claras de fazer o gol. Dói. A Libertadores significava muito para o grupo e para o Botafogo. Vamos sofrer, mas virar a chave, porque no fim de semana tem clássico", declarou o jogador, após o confronto. 
Ele fez questão de valorizar a torcida, que compareceu e fez mais uma grande festa nas arquibancadas: "Quero agradecer ao torcedor por tudo que vem fazendo. A situação do clube não é fácil, mesmo assim eles vêm apoiando jogadores e comissão técnica. Agradeço pelo carinho".
O próximo compromisso do Botafogo será contra o Flamengo, sábado (14), às 20h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso soma três pontos e ocupa o 14º lugar na tabela da competição nacional.