Vitinho em ação na derrota do Botafogo para o Barcelona de Guayaquil, no Nilton SantosVítor Silva / Botafogo

Publicado 11/03/2026 10:51

"Era uma coisa que não esperávamos. O gol que tomamos ajudou o time deles, que baixou mais o bloco, os espaços diminuíram. Não conseguimos criar chances claras de fazer o gol. Dói. A Libertadores significava muito para o grupo e para o Botafogo. Vamos sofrer, mas virar a chave, porque no fim de semana tem clássico", declarou o jogador, após o confronto.

Ele fez questão de valorizar a torcida, que compareceu e fez mais uma grande festa nas arquibancadas: "Quero agradecer ao torcedor por tudo que vem fazendo. A situação do clube não é fácil, mesmo assim eles vêm apoiando jogadores e comissão técnica. Agradeço pelo carinho".