Em meio às disputas da competição continental, do Carioca e do Campeonato Brasileiro, a equipe de Martín Anselmi tem 17 jogos no ano, com sete vitórias, dois empates e agora, oito derrotas. São 22 gols marcados e 17 sofridos.
Desde então, o Alvinegro conquistou a Taça Rio ao ganhar do Boavista e Bangu com times reservas. A equipe conseguiu avançar contra o Nacional Potosí, mas parou no Barcelona de Guayaquil, aumentando os questionamentos sobre o desempenho no começo do ano.
Com a eliminação na pré-Libertadores, o Botafogo disputará a Copa Sul-Americana. O próximo jogo será contra o Flamengo, neste sábado (14), às 20h30, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Confira os jogos do Botafogo em 2026
-Sampaio Corrêa 2x1 Botafogo (Campeonato Carioca)
-Botafogo 1x0 Volta Redonda (Campeonato Carioca)
-Botafogo 2x0 Bangu (Campeonato Carioca)
-Botafogo 4x0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)
-Botafogo 0x1 Fluminense (Campeonato Carioca)
-Grêmio 5x3 Botafogo (Campeonato Brasileiro)
-Vasco 2x0 Botafogo (Campeonato Carioca)
-Fluminense 1x0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)
-Botafogo 1x2 Flamengo (Campeonato Carioca)
-Nacional Potosí 1x0 Botafogo (Pré-Libertadores)
-Boavista 0x2 Botafogo (Taça Rio)
-Botafogo 2x0 Nacional Potosí (Pré-Libertadores)
-Botafogo 0x0 Boavista (Taça Rio)
-Barcelona de Guayaquil 1x1 Botafogo (Pré-Libertadores)
-Botafogo 3x1 Bangu (Taça Rio)
-Botafogo 0x1 Barcelona de Guayaquil (Pré-Libertadores)
