Técnico do Botafogo, Martín Anselmi vive momento de pressão após eliminação na pré-LibertadoresVítor Silva / Botafogo

Publicado 11/03/2026 08:31 | Atualizado 11/03/2026 10:13





Em meio às disputas da competição continental, do Carioca e do Campeonato Brasileiro, a equipe de Martín Anselmi tem 17 jogos no ano, com sete vitórias, dois empates e agora, oito derrotas. São 22 gols marcados e 17 sofridos. Rio — O Botafogo foi eliminado da pré-Libertadores após perder para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 no estádio Nilton Santos, na noite desta terça-feira (10), depois de empate no jogo de ida. O resultado também impôs ao Alvinegro uma estatística dolorosa: o time acumula mais derrotas do que vitórias em 2026.Em meio às disputas da competição continental, do Carioca e do Campeonato Brasileiro, a equipe de Martín Anselmi tem 17 jogos no ano, com sete vitórias, dois empates e agora, oito derrotas. São 22 gols marcados e 17 sofridos.

O Glorioso alternou entre titulares e reservas durante a participação no Estadual e até a goleada sobre o Cruzeiro por 4 a 0, na estreia do Campeonato Brasileiro, chegou a engatar quatro vitórias seguidas.

No entanto, depois, o time teve uma sequência de seis derrotas, incluindo para o Flamengo, que custou a eliminação no Carioca, e o Nacional Potosí, no primeiro jogo da pré-Libertadores.



Desde então, o Alvinegro conquistou a Taça Rio ao ganhar do Boavista e Bangu com times reservas. A equipe conseguiu avançar contra o Nacional Potosí, mas parou no Barcelona de Guayaquil, aumentando os questionamentos sobre o desempenho no começo do ano.



Com a eliminação na pré-Libertadores, o Botafogo disputará a Copa Sul-Americana. O próximo jogo será contra o Flamengo, neste sábado (14), às 20h30, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos do Botafogo em 2026

-Portuguesa 0x2 Botafogo (Campeonato Carioca)

-Sampaio Corrêa 2x1 Botafogo (Campeonato Carioca)

-Botafogo 1x0 Volta Redonda (Campeonato Carioca)

-Botafogo 2x0 Bangu (Campeonato Carioca)

-Botafogo 4x0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

-Botafogo 0x1 Fluminense (Campeonato Carioca)

-Grêmio 5x3 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

-Vasco 2x0 Botafogo (Campeonato Carioca)

-Fluminense 1x0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

-Botafogo 1x2 Flamengo (Campeonato Carioca)

-Nacional Potosí 1x0 Botafogo (Pré-Libertadores)

-Boavista 0x2 Botafogo (Taça Rio)

-Botafogo 2x0 Nacional Potosí (Pré-Libertadores)

-Botafogo 0x0 Boavista (Taça Rio)

-Barcelona de Guayaquil 1x1 Botafogo (Pré-Libertadores)

-Botafogo 3x1 Bangu (Taça Rio)

-Botafogo 0x1 Barcelona de Guayaquil (Pré-Libertadores)