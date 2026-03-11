Troféu da Copa Sul-AmericanaReprodução / Instagram
Nesta fase, times do mesmo país não podem cair na mesma chave. Portanto, o Alvinegro não poderá ficar no mesmo grupo que os outros brasileiros classificados para o torneio: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino e Vasco.
Confira os potes e possíveis adversários
Pote 2: San Lorenzo (Argentina), Palestino (Chile), Millonarios (Colômbia), Caracas (Venezuela), Cienciano (Peru) e Tigre (Argentina); Red Bull Bragantino e Vasco estão incluídos, mas não podem cair no mesmo grupo que o Botafogo.
Pote 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolívia), Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguai), Montevideo City Torque (Uruguai), Deportivo Cuenca (Equador), Independiente Petrolero (Bolívia) e Macará (Equador).
Pote 4: Alianza Atlético (Peru), Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina) e Recoleta (Paraguai), além das quatro equipes eliminadas na terceira fase da pré-Libertadores. O Botafogo não enfrentará nenhum time deste pote, por estar incluído nele.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.