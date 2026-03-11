Troféu da Copa Sul-Americana - Reprodução / Instagram

Troféu da Copa Sul-AmericanaReprodução / Instagram

Publicado 11/03/2026 12:30

Rio — O Botafogo irá disputar a Copa Sul-Americana 2026 após ter sido eliminado da pré-Libertadores nesta terça-feira (10), ao perder para o Barcelona de Guayaquil por 1 a 0 no estádio Nilton Santos. O Glorioso conhecerá seus adversários na fase de grupos no sorteio que será realizado na próxima quinta-feira (19), às 20h, no Paraguai.



Nesta fase, times do mesmo país não podem cair na mesma chave. Portanto, o Alvinegro não poderá ficar no mesmo grupo que os outros brasileiros classificados para o torneio: Atlético-MG, São Paulo, Grêmio, Santos, Red Bull Bragantino e Vasco.

Confira os potes e possíveis adversários

Pote 1 (cabeças de chave): River Plate (Argentina), Racing Club (Argentina), Olimpia (Paraguai) e América de Cali (Colômbia); Atlético-MG, São Paulo, Grêmio e Santos estão incluídos, mas não podem cair no mesmo grupo que o Botafogo.



Pote 2: San Lorenzo (Argentina), Palestino (Chile), Millonarios (Colômbia), Caracas (Venezuela), Cienciano (Peru) e Tigre (Argentina); Red Bull Bragantino e Vasco estão incluídos, mas não podem cair no mesmo grupo que o Botafogo.



Pote 3: Audax Italiano (Chile), Blooming (Bolívia), Puerto Cabello (Venezuela), Boston River (Uruguai), Montevideo City Torque (Uruguai), Deportivo Cuenca (Equador), Independiente Petrolero (Bolívia) e Macará (Equador).



Pote 4: Alianza Atlético (Peru), Barracas Central (Argentina), Deportivo Riestra (Argentina) e Recoleta (Paraguai), além das quatro equipes eliminadas na terceira fase da pré-Libertadores. O Botafogo não enfrentará nenhum time deste pote, por estar incluído nele.