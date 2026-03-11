Camp Nou, a casa do BarcelonaJosep Lago / AFP
Barcelona consegue licença para reabrir novos setores do Camp Nou
Capacidade atual do estádio subiu para quase 63 mil torcedores; entenda
Botafogo demonstra confiança em Martín Anselmi, que segue no cargo mesmo depois de eliminação
Técnico aguarda reforços para tentar reverter resultados negativos do início do ano
Joia do Vasco, Bruno Lopes busca espaço com Renato Gaúcho
Aos 18 anos, atacante espera mais oportunidades sob o comando do novo técnico
Papa Leão XIV pega camisa do Flamengo em audiência no Vaticano
Pontífice confundiu com Milan por causa das cores
Confira os possíveis adversários do Botafogo na Copa Sul-Americana
Alvinegro disputará a competição após ser eliminado da pré-Libertadores
Jornais pelo mundo rasgam elogios a João Fonseca após derrota para Sinner: 'Fenômeno'
Apesar do revés, tenista brasileiro lutou e teve grande atuação contra o número 2 do mundo
