Camp Nou, a casa do Barcelona - Josep Lago / AFP

Camp Nou, a casa do BarcelonaJosep Lago / AFP

Publicado 11/03/2026 14:37

O Barcelona obteve a licença municipal para reabrir novos setores do reformado Camp Nou, ampliando a capacidade atual do estádio para quase 63 mil espectadores, informou o clube na terça-feira (10).

Após sucessivos adiamentos na data prevista para a reabertura do estádio - que ficou fechado por mais de dois anos devido a obras - o Barça conseguiu retornar ao Camp Nou em novembro, mas com uma capacidade inicial de apenas 45 mil espectadores.

Seguindo com a abertura progressiva, nesta nova fase das obras o clube poderá agora utilizar mais áreas, incluídas na nova licença concedida pela Prefeitura de Barcelona.

"Com a ativação desses espaços e da área do Gol Norte, a capacidade disponível do Camp Nou aumenta para 62.652 espectadores", anunciou a diretoria 'blaugrana' em comunicado.

Com a nova licença, o Barcelona receberá o Sevilla no domingo, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol, já com a capacidade do estádio ampliada.

A reabertura do Camp Nou estava planejada para novembro de 2024, coincidindo com o 125º aniversário do clube, mas uma série de atrasos acabou adiando o retorno do icônico estádio por um ano.

No entanto, as obras continuam para a construção de um terceiro anel de arquibancadas, o que deverá aumentar a capacidade para 105 mil espectadores, e posteriormente será adicionada a cobertura.

O projeto, avaliado em 1,5 bilhão de euros (cerca de R$ 9 bilhões na cotação atual), deverá ser concluído até meados de 2027.