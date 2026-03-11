João Fonseca deixou o Masters 1000 de Indian Wells de cabeça erguida - Clive Brunskill / Getty Images via AFP

Publicado 11/03/2026 12:02

A derrota de João Fonseca para Jannik Sinner nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells não diminuiu a repercussão da atuação do brasileiro. Mesmo eliminado após dois sets decididos no tie-break, o jovem de 19 anos recebeu elogios de veículos internacionais e especialistas do tênis, que destacaram o nível apresentado contra o número 2 do mundo.

A partida equilibrada chamou atenção da imprensa europeia. O jornal espanhol 'Marca' classificou a atuação do brasileiro com um "partidazo" e ressaltou o esforço do italiano para garantir a vitória. "Sinner, número 2 do ranking mundial, teve que suar para eliminar Fonseca, que disputou uma partida de grande qualidade aos seus 19 anos na quadra central de Indian Wells", escreveu o noticioso.

Na Itália, país natal de Sinner, o jornal 'La Gazzetta dello Sport' também repercutiu o confronto e destacou o potencial do brasileiro, tratado como um possível sucessor na nova geração do tênis. "Ele vai chegar lá, sem dúvidas. Fonseca é um fenômeno, com uma direita assustadora, e vai dar muito trabalho tanto para Sinner quanto para Alcaraz".

O texto ainda classificou o competidor brasileiro como um possível "herdeiro" do italiano no circuito profissional destacando que, apesar da derrota, o carioca mostrou qualidade suficiente para jogar em um nível de excelência.

Mas a repercussão não ficou restrita ao continente europeu. Nos Estados Unidos, o 'The Athletic', portal esportivo do 'The New York Times', também analisou a atuação de João Fonseca e ressaltou a intensidade do confronto entre os dois tenistas em Indian Wells.

"Ele enfrentou Sinner de igual para igual em um encontro feroz de bolas pesadas na noite de terça-feira. Fonseca produziu uma performance extremamente impressionante, superando com frequência o italiano nas trocas de fundo", registrou o periódico.

Outro ponto destacado foi a capacidade do brasileiro de competir em alto nível diante de um dos principais nomes do circuito atual. "Ele enfrentou Jannik Sinner de igual para igual em um confronto feroz e intenso nas oitavas de final do BNP Paribas Open", registrou o veículo.

A performance também repercutiu entre especialistas. O jornalista português José Morgado, referência na cobertura do tênis internacional, elogiou o nível da partida em publicação nas redes sociais. "Desempenho IMPRESSIONANTE de Fonseca. Uma das melhores partidas do ano."

Apesar da eliminação, a atuação reforçou a expectativa em torno do futuro do brasileiro no circuito profissional. Aos 19 anos, Fonseca já soma títulos no ATP Tour e vem sendo apontado por analistas como um possível candidato a disputar grandes troféus nos próximos anos.