Jon Jones é tido como um dos maiores nomes da história do MMA (Foto: Reprodução)

Publicado 11/03/2026 11:00

A polêmica envolvendo a ausência de Jon Jones no aguardado evento do UFC programado para acontecer na Casa Branca, no dia 14 de junho, ganhou um novo capítulo nesta semana. O ex-campeão utilizou sua conta oficial no "X" (antigo Twitter) para responder às declarações do presidente da organização, Dana White, feitas após o UFC 326.



A reação do veterano ocorreu poucos dias depois da coletiva de imprensa pós-evento, realizado no último sábado (7). Na ocasião, Dana White afirmou que Jon Jones nunca esteve nos planos para integrar o card especial que será realizado na Casa Branca, versão contestada pelo lutador.

Em sua publicação, "Bones" garantiu que, ao contrário do que foi dito pelo mandatário, sua equipe estava negociando diretamente com o Ultimate para que ele participasse do evento. Segundo o ex-campeão meio-pesado e peso-pesado, as conversas estavam em andamento e incluíram até mesmo ajustes financeiros de sua parte."Olá a todos. Queria comentar as declarações de Dana White feitas no último fim de semana, porque a verdade importa para mim e para os fãs. Dana, você ficou irritado porque eu não estou no card da Casa Branca, mas vamos esclarecer uma coisa. Minha equipe e eu estávamos realmente negociando com o UFC para essa luta. Negociações de verdade. Eu até reduzi meu valor inicial, e o que me ofereceram em troca? Me ofereceram muito pouco", escreveu Jon Jones em um trecho.O norte-americano também abordou sua condição física, tema citado por Dana White como um dos motivos para descartá-lo do evento na Casa Branca. Jon Jones confirmou que convive com artrite no quadril, mas afirmou que a lesão não o impede de competir em alto nível e destacou que já estava iniciando um processo de preparação para retornar ao octógono.De acordo com o lutador, parte dessa preparação incluiu recentemente um tratamento com células-tronco, realizado com o objetivo de acelerar a recuperação física. Segundo ele, o início oficial do camp de treinamento estava programado para acontecer nesta semana, justamente visando uma possível participação no card histórico.Durante a coletiva de imprensa após o UFC 326, Dana White apresentou uma versão diferente do cenário. O dirigente afirmou que nunca considerou escalar Jones para o evento e indicou que problemas físicos, especialmente no quadril, teriam pesado na decisão de não incluí-lo na programação."O Jon Jones não estava nos meus planos. Eu já falei o motivo. Depois, ele se aposentou por conta de seu quadril. Isso, acima de tudo. Foi ainda mais louco o Jon Jones dizer que estava negociando, sendo que eu tinha mandado uma mensagem para o advogado dele falando que nunca iria acontecer", afirmou Dana.